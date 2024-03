María Sierra presenta su trilogía con Marina de protagonista en el Castillo de Santa Ana

María Sierra presentó su trilogía formada por los libros Si te cuento la verdad , Vuelo sin ti y Un lugar en mi memora en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar. La autora estuvo acompañada de Rosario Serrano, coordinadora y directora de la red de Bibliotecas Municipales de Roquetas y de su hija Patricia Rodríguez Sierra. La sala Pilar Quirosa del Castillo de Santa Ana reunió a un buen número de personas que no quisieron perderse esta primera presentación de la obra de Sierra.

Rosario Serrano hizo una semblanza de María Sierra destacando su pasión por la literatura y por la escritura. Patricia Rodríguez Sierra dio las claves de cada una de las tres novelas y además contó un poco la sinopsis de cada uno de los libros.

María Sierra se calificó como una mujer inquieta. “Tras jubilarme por enfermedad, me decidí a escribir. Nunca lo había hecho, y escribí una novela sobre una familia de la España rural a caballo entre la dictadura y la transición. La protagonista es Marina. “La sociedad patriarcal y oscura del momento hace que no se cumpla su sueño de estudiar magisterio y que se desarrolle tanto personal como profesionalmente”.

Por su excepcional juventud y buena niña que es, se ve explotada por los señores de la casa que se fue a servir. Pronto conoció a Alberto, un joven seductor que, hipnotizado por su belleza, logra conquistar a la inocente Marina y conseguir con sus palabras envolventes y falsas promesas, la felicidad eterna. Le hace convertirse en la mujer más desgraciada, fruto de sus mentiras y humillaciones, dejando a Marina a merced de su voluntad, anulándola como persona y hacerla totalmente dependiente de él.

Vivirá la cara y la cruz de un hombre manipulador y egocéntrico, más allá de lo inimaginable. “Si te cuento la verdad es la primera novela con la que da comienzo una saga, donde la continuidad, el lenguaje sencillo y la curiosidad por descubrir la vida de Marina y demás personajes hace que el lector quiera seguir sumergido leyendo cada una de sus páginas” dijo Sierra.

Vuelo sin ti es la segunda entrega de la saga en la que Marina da un giro a su vida, se arma de valor y comienza un verdadero cambio que ya no parará, en el que el proceso de maduración y el reconocimiento de la situación que estaba viviendo y que ya se niega a vivir desencadena una seria de circunstancias y vivencias que dan lugar a un despertar para despojarse de un matrimonio del que ya no se sentía más que parte, en el que a cambio de darlo todo no recibía nada.

Así consigue armarse de valor y darle esa esperada revolución a su vida, poniendo en valor la fuerza interior y al amor propio como arma para reconducir una vida que nunca le perteneció. Deja atrás los prejuicios que todavía existen en la época, junto a la responsabilidad de la crianza de sus tres hijos, salir de su zona de confort y comenzar una nueva vida, en la que gracias al tesón la fuerza de voluntad, sus principios y la ayuda incalculable de su mejor amiga consigue iniciar un nuevo camino lleno de situaciones y vivencias que ni en sus mejores sueños podía imaginar.

La tercera novela de la trilogía es ‘Un lugar en mi memoria’ continúa con el protagonismo de Marina, que inculca sus valores a sus hijos.

Ella se siente orgullosa y busca su felicidad. Los hermanos cada uno toma una trayectoria en su vida pero el reencuentro y al apego lo siguen buscando y se encuentran. Esta tercera novela es muy emotiva, según expresó María Sierra.

“Voy a seguir escribiendo no puedo dejarlo ya. Tendremos que seguir”, expresó María Sierra. “El sentimiento y el amor está presente en los tres libros”, dijo la autora al tiempo que explicó que “cuando me jubile opte por la escritura, y mis inicios fueron escribiendo en una libreta, así surgió esa primera novela”.