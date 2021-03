Marina del Mar comparte sus más de 30 años de trabajo y vivencias como fotógrafa

Apasionante y testimonio del cambio social que ha experimentado tanto en su profesión como en el mundo que tan bien ha capturado a través de su objetivo. La fotógrafa Marina del Mar fue la segunda de las tres protagonistas del ciclo de conferencias ‘Mujer y Patrimonio Cultural’ que ha organizado la asociación Amigos de la Alcazaba, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la apertura de la sesión, la presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, subrayó una vez más el vital papel que ha representado la mujer en la creación y difusión del patrimonio cultural “porque a pesar de haber tardado mucho tiempo en poder acceder en igualdad de condiciones a los estudios universitarios, pese a ser invisibilizadas en muchos momentos, la labor de la mujer es fundamental y, por desgracia, a veces desconocida, como muchas de las pintoras que conocimos la pasada semana con la primera conferencia”.

En su sesión, nada academicista pero sí muy cercana y llena de vivencias profesionales apasionantes, Marina del Mar demostró que Almería ha sido siempre una tierra de grandes fotógrafos… y fotógrafas. Su recorrido comenzó con su ‘debut’, en la serie de fotografías de la demolición de Celulosa Almeriense, publicada justo hace 33 años, el 16 de marzo de 1988. Así, bajo el título de Vivir para ver, Marina del Mar repasó también su mirada a la inmigración en el Poniente, los altercados del Puerto de Almería a finales de los ochenta, su ‘robado’ a Harrison Ford y Sean Connery o su gran sensibilidad para capturar la humanidad de los oficios, de la senectud o del barrio de La Chanca, de donde es casi hija adoptiva.

En su mirada hacia la violencia de género, testimonió el primer retrato de una mujer maltratada, también el papel de la mujer en el citado barrio de La Chanca o en los módulos femeninos del Centro Penitenciario El Acebuche. “Me gusta conectar con el sujeto, que la fotografía tenga esa empatía. A la hora de hacer una foto me gusta ser una más. Mis fotos a lo largo de los años también reflejan el cambio social que se ha ido produciendo en este sentido con el paso del tiempo. También lo he vivido en la profesión. Al principio, mis compañeros intentaban colocarme trabas, dándome carretes velados, no compartiendo cables necesarios para mandar las fotos… Era la única mujer trabajando aquellos años en esto en Almería y hubo momentos que me lo hicieron pagar caro”.

En su repaso, también hubo un emotivo recuerdo a la periodista Virginia Calvache, “con quien creaba el periodismo, sacábamos de donde no había”, además de otros nombres ilustres como Miguel Ángel Blanco o Antonio Sánchez de Amo.

Marina del Mar ha sido fotoperiodista entre 1988 y 2008 para Ideal, El Mundo, El Correo Vasco, El País y el Periódico de Cataluña. Ha obtenido diversos galardones, como el Premio de Reportaje Fujifilm; Premio Fotógrafo español del año Fujifilm; Premio Fotografía Social Carlos Pérez Siquier; Mención especial en los premios de Periodismo de Andalucía. Sus proyectos fotográficos Cocktail, Great People y La Chanca se han expuesto en la sección oficial de distintos festivales internacionales.

En 2013 fue incluida en el Diccionario de Fotógrafos Españoles. En 2015 realizo el proyecto expositivo Barrio: reportaje fotográfico documental desarrollado y expuesto en los barrios periféricos almerienses, resultado del trabajo con el alumnado de sus talleres.