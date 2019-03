Mariola Membrives graba el videoclip de ‘Zorongo gitano’ en Genoveses y Mónsul

La actriz y cantante cordobesa Mariola Membrives acaba de grabar un videoclip del tema Zorongo gitano en el entorno de Los Genoveses y Mónsul. Este videoclip ha estado dirigido por JuanFry Mirallas y en el equipo estaban José Felices, Juanfran Martínez, Javi Lozano y José Antonio Gómez. En maquillaje y peluquería ha participado el personal de Montsala, también profesionales de Almería. En la grabación también ha estado el artista Manu Muñoz.

Membrives apunta que “la zona de Mónsul y Los Genoveses es el sitio del mundo yo siento más esa sensación de que el tiempo adquiere otro significado, otra dimensión”. “En el tema se mezcla esa identidad andaluza, tradicional de siempre, relacionada con la infancia con un sonido más ecléctico que la coloca en un espacio sonoro nuevo. Una sensación de limbo, donde todo puede pasar”, apunta la artista.

Mariola Membrives elige esta zona de Almería, porque la conocía desde muy pequeña. “Mi padre me trajo a la zona del Cabo de Gata de pequeña y veraneábamos a veces aquí. Ya de mayor yo misma he alquilado aquí una casa, porque me parece una pura inspiración. Creo de verdad que hay algo mágico. Algo que sana”.

“Mi sueño es vivir un día en el camino de Las Salinas al Faro, arropada por esas montañas con el mar de frente. No sé, quizás un estudio de grabación o una escuela donde venga gente de todo el mundo a inspirarse”, sostiene Mariola Membrives.

“Creo que está zona es una de las más especiales del mundo, no solo por su belleza, si no por la energía que desprende y lo sanador que es estar aquí. Mis abuelos paternos eran de los Hernández, una zona de Serón” cuenta la cantante Mariola Membrives.

Mariola Membrives es graduada con el título superior de cante flamenco, formada en el ámbito del jazz y contemporánea en el Esmuc y Taller de Músics de Barcelona. En el ámbito teatral, formada en las escuelas de Cristina Rota y Gina Piccirilli en Madrid.

Mariola, después de su disco Llorona (2014) a dúo con el contrabajista japonés de jazz Masa Kamaguchi, produce la propuesta Omega 20.16, la primera revisión del mítico Omega de Enrique Morente para quinteto de jazz y guitarra flamenca seleccionada en 2017 para el circuito Jazz en Ruta de la AIE.

Es la voz flamenca de los espectáculos FreeBach212 de La Fura dels Baus y Federico García de Pep Tosar. Su dúo con el pianista Chano Domínguez inaugura el Festival Mas i Mas en el Teatre Grec de Barcelona.

En 2018 estrena Sed libera nos a malo con la Piccola Orchestra Gagarin en el Festival Ciutat Flamenco de Barcelona y su nueva propuesta de directo La Enamorada se presenta en los festivales de Jazz de Tánger, Tetuán, Madrid y Barcelona, y el festival Intramuros de Jerez. Este año lanza su nuevo trabajo discográfico a dúo con el guitarrista norteamericano Marc Ribot dedicado a Federico García Lorca.

