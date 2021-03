La escritora Marta Robles presentó en Almería su último ensayo ‘Pasiones carnales’

La escritora y periodista Marta Robles presentó el pasado lunes su último ensayo Pasiones Carnales en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería. Este acto literario formaba parte del Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. La escritora estuvo acompañada por María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad; Antonio Lao, director de Diario de Almería y Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros.

El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco que estuvo acompañado por el concejal de Cultura, Diego Cruz; la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, intervino para dar la bienvenida a la escritora y dio las gracias a Marta Robles por volver a esta ciudad en la presentación de su obra.

María del Mar Ruiz subrayó que “Pasiones Carnales es un libro entretenido en el que con gran audacia y agilidad se pone la mirada en la vida íntima de los Reyes, en unos comportamientos que no siempre fueron ejemplares. Es una crónica novelada que habla sobre el poder de los reyes, un paseo por doce siglos de amores reales. Se narran en 23 episodios en un formato breve, los amores de los Reyes, los amores más o menos descontrolados de los Reyes”.

Por su parte, Marta Robles que reunió a unas 100 personas en el Auditorio, donde se mantuvo la distancia de seguridad y todos los asistentes llevaban mascarillas, hizo alusión al Día Internacional de la Mujer. “Yo siempre he sido una mujer muy intensa y muy comprometida en la vida. Creo que la literatura me exige mayor valor para dejar constancia de muchas cuestiones que no se ponen de relieve ni siquiera en el periodismo”.

Robles hizo un repaso a su trayectoria literaria en la que ha publicado 17 obras y dejó bien claro que “siempre he tenido más vocación para la literatura que para el periodismo”. En este contexto, la escritora recordó que a los 16 años ya había escrito un libro, aunque entra en la ficción de lleno hace 20 años.

La periodista recordó su llegada a la novela negra y como creó el personaje del detective Tony Roures. “Elegí el apellido Roures porque es Robles en catalán, pero es que además de una manera inconsciente el personaje se llamaba como mi padre, Antonio Robles. Mi padre además no quiso que yo fuera periodista ni fuera escritora, le parecía que esa era una profesión de la canalla y me llegó a decir que volvería para que me diera de comer”.

“Mi padre murió hace 15 años y yo llevaba 10 años sin hablarme con él. Me convenció mi madre para que fuese a verlo antes de una operación y nos reconciliamos. Entró al quirófano y no salió. Sus amigos al día siguiente me dijeron que mi padre estaba muy orgulloso de mí. Cuando me puse a escribir novela negra, el personaje tenía que llamarse como mi padre”, contó Robles emocionada.

La escritora antes de desentrañar parte de su ensayo Pasiones carnales, subrayó que “las novelas tienen que tener emoción, y los ensayos también. Todo lo que uno crea tiene que tener emoción. Lo importante es algo que contar y una manera personal de hacerlo”. Robles ante un público que no perdía detalle de sus palabras, profundizó en la trastienda de los poderosos, algo que trata en su última obra.

“Decidí hacer una radiografía de la historia de España contando todo aquello que no aparece en los libros de texto, la trastienda de los Reyes y los poderosos. Cuando empiezo a escarbar me doy cuenta que las pasiones de los poderosos han cambiado de manera incontestable la historia de este país”, subrayó Robles.

Un personaje que fascina a Robles es Leonor de Guzmán, una concubina de Alfonso XI durante 23 años que tuvo diez hijos con el Rey, mientras que la reina legitima, María de Portugal solo tuvo un hijo que fue Pedro I El Cruel. El Rey la apartó y vivía con la concubina. Muere Alfonso XI y María de Portugal manda asesinar a Leonor de Guzmán en Talavera de la Reina. Unos años después uno de los hijos de Leonor de Guzmán y Alfonso XI asesina a Pedro I El Cruel y toma el trono. De este modo hay un cambio de dinastía y se pasa de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, a la que pertenecen los Reyes Católicos”, subrayó.

También habló de Isabel La Católica, a la cual no tenía mucha simpatía la propia Marta Robles. “Cuando profundizo me doy cuenta que era una mujer muy guapa, muy inteligente y preparada y muy reivindicativa. Fue una reina que defendió a ultranza que las mujeres tenían las mismas capacidades para todo, incluido para gobernar. Se dedicó a protestar cuando Fernando el Católico era muy infiel”.

Otra mujer que aparece en la obra de Robles es Juana La Loca, de la que aseguró que “me llama la atención que pase a la historia como Juana la Loca y sin embargo, Felipe V que tenía un trastorno de la personalidad muy acusado pues que no se supiera que lo tenía. Juana La Loca tenía locura de amor, ni siquiera locura de celos. Fue una mujer que fue maltratada por su padre, su esposo y su hijo. Felipe V se dejaba las uñas de los pies muy larga y no se podía poner calzado, de pronto se creía un sapo y se comía las moscas y tenía una obsesión brutal por el sexo y la sangre”.

El colofón llegó con el caso de Fernando VII que además tenía un pene único. “No quiero imaginar su pene porque era fino en la base y gordo en la parte superior. Parecía una seta, un aparato feo y difícil de utilizar. Asustaba a sus parejas, aunque le daba igual, porque solo se preocupaba por él. Engañó a los españoles, dando una imagen de un rey liberal y luego fue un rey absolutista”.