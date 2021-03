Marta Robles: “Felipe IV y Alfonso XIII son los reyes en la historia de España más adictos al sexo”

La popular periodista y escritora presenta hoy a las 16 horas en el Auditorio Maestro Padilla su último libro titulado Pasiones carnales. Los amores de los reyes que cambiaron la Historia de España (Espasa). Este acto se enmarca en el Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

-Pasiones carnales es una obra que está teniendo una gran acogida entre los lectores. ¿Cómo surge la idea de escribirla?

-Yo soy una osada y echada para adelante, porque en una conversación con la directora de Espasa, Ana Rosa Semprún empezamos a hablar de un libro que había en México, sobre la trastienda de las pasiones carnales que casi determinan más que nada la historia de los seres humanos. Me divertía la idea, y por eso pensé en hacer un ensayo novelado que fuese una radiografía de la historia de España que recorriera doce siglos y que de algún modo hiciera que la gente pudiera reconocer a los personajes pero saber muy bien todas estas historias de pasión y amor que están rodeadas de codicia y asesinatos.

-Aunque una parte es novelada, los datos que se aportan están contrastados. ¿Cuando tiempo le ha llevado?. ¿Una vez escrito lo tuvo tiempo en el cajón?

-No lo he podido tener tiempo en el cajón porque tenía a la Editorial detrás de mí, porque cuando leyeron el primer capítulo ya no me dejaron parar. He tardado un año y medio con mucha intensidad para escribir este libro. Ha sido un trabajo arduo y potente. Ha habido fases distintas, una las muchas lecturas que he tenido que hacer para sacar datos y leer muchas cartas y la ayuda de una documentalista. Y luego tuve que seleccionar porque si no hubiera sido un libro interminable. Además me metí en la cabeza que los relatos tenían que tener la extensión precisa.

-Está claro que el sexo es poder y el poder también es sexo. En su libro hay tanto hombres como mujeres que fueron poderosos. Cuando investiga descubriría muchas sorpresas. ¿Pero cual es la que la dejó muda?

-Son muchos personajes los que me dejan muda, pero también sus historias. Me sorprenden Ava de Ribagorza, Beatriz de Bobadilla, Leonor de Guzmán, Felipe V y el propio Felipe II. Las historias me han dejado impactada porque he descubierto parte de ellos que desconocía totalmente. Este libro es muy impactante porque te hace repasar la historia que has aprendido, y descubrir muchas cosas que estaban en la trastienda y que nunca se habían contado.

-La figura de Juana la Loca le apasiona. Se ha escrito mucho sobre ella, pero en su libro queda claro que era una mujer que vivía el amor con mucha intensidad.

-El amor tóxico de Juana la Loca yo creo que sí se conocía. Me llama la atención que pase a la historia como Juana la Loca y, sin embargo, Felipe V que tenía un trastorno de la personalidad muy acusado pues que no se supiera que lo tenía. Juana La Loca tenía locura de amor, ni siquiera locura de celos. Fue una mujer que fue maltratada por su padre, su esposo y su hijo.

-También en su libro habla de Fernando VII, el cual asegura que tenía un pene único y feo. Averiguar ese dato no debe haber sido fácil.

-No quiero imaginar su pene porque era fino en la base y gordo en la parte superior. Parecía una seta, un aparato feo y difícil de utilizar. Asustaba a sus parejas, aunque le daba igual, porque solo se preocupaba por el mismo. Engañó a los españoles, dando una imagen de un rey liberal y luego fue un rey absolutista.

-Más reciente en la historia aborda a Alfonso XIII, donde habla de su reinado polémico y su halitosis. Parece mentira que una persona con ese problema tuviera tantas amantes.

-Felipe IV y Alfonso XIII son los reyes en la historia de España más adictos al sexo. Tienen en común que no se sabe el número de aventuras que tuvieron, así como los hijos que tuvieron en realidad. En el caso de Alfonso XIII era un tipo bastante particular, porque le gustaban mucho las cabareteras. Tenía una lista interminable, y aparte lo que más le gustaba era el porno.

-Imagino que no quiere que el lector se quede solo con los detalles más llamativos, sino que aprenda historia.

-En el caso de los episodios que yo traslado en este libro, no hablo solo de las pasiones carnales atendiendo a la sexualidad, hablo también del amor y como todo eso trastoca los acontecimientos y cuales son las consecuencias de esos sentimientos de los más poderosos. Felipe II cambió la corte de Toledo a Madrid, porque a su tercera esposa Isabel de Valois le sentaba muy mal el clima de Toledo. A Alfonso VI El Bravo, su cuarta mujer fue una mora llamada Zaida, que se convirtió y se llamó Isabel. Eso los historiadores no lo habían contado. Otra relación muy influyente, es Leonor de Guzmán, una concubina de Alfonso XI durante 23 años que tuvo diez hijos, mientras que con la reina legítima, María de Portugal solo tuvo un hijo. El Rey la apartó y vivía con la concubina.

-¿Cómo ha vivido la pandemia que azota España desde hace un año?

-Pues yo pasé el coronavirus muy al principio, y lo hice con tristeza por mi madre, por mis amigos, por mi país y por la economía. Lo más terrible es que ha habido mucha confusión desde el principio y eso nos ha mantenido en la pura zozobra. Ahora estamos inquietos, porque la incertidumbre es lo que va peor para el desarrollo de los países.

-Almería es una ciudad que siempre la acoge muy bien.

-Me encanta Almería. El otro día le contaba a mi hijo que iba a Almería y le dije que lo iba a traer en cuanto pase esto. Es un lugar mágico, aunque resulta difícil llegar. Verdaderamente es un sitio que me encanta.