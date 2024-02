Marta Vazgo se prepara para dirigir su primera película ‘Mi otro verano’

Marta Vazgo, la actriz almeriense que de niña pensaba dedicarse a la danza prepara su primer largometraje. Hace nueve años llegaba a Microteatro Almería con la obra Mejunjes. Vazgo mostraba su poderío en escena y desde entonces no ha parado de trabajar. Ahora quiere dar el salto a la dirección rodando la película Mi otro verano.

Marta Vazgo era una de las integrantes de la delegación española de Ventana Sur 2023, mercado en el que la almeriense firmaba un contrato de coproducción para su primer largometraje. La ópera prima de la almeriense será una coproducción hispano-uruguaya y se rodará, previsiblemente, en noviembre de 2025, teniendo Almería un gran peso, ya que habrá escenas que se graben en localizaciones de la provincia.

Durante la cita de Buenos Aires la compañía española Link-up, con Teresa Enrich al frente, y la uruguaya Ipsilon Films, de Juan Martín Alonso, formalizaban el acuerdo en el que también participaba D’Sierto Films, la productora de la propia Vazgo.

Mi otro verano, escrita por Vazgo y coguionizada por la uruguaya Clementina González Cura, es un mezcla entre drama y comedia romántica que cuenta de manera autobiográfica un amor de verano entre dos españoles que se conocen por casualidad en la capital de Argentina. El vínculo que se genera entre ellos va transformándose en un tira y afloja de manual.

Conforme el viaje avanza por la costa uruguaya, a la llegada a Cabo Polonio, un cabo perdido entre dos océanos, los personajes se muestran vulnerables y distantes, los sentimientos se elevan y la gestión emocional se ve afectada por el pasado que cada uno de ellos arrastra, simbiotizándose con un paisaje árido y hostil.

Con este largometraje, Marta Vazgo cuenta, desde una visión subjetiva, cómo se vive el amor en los tiempos que corren, donde aprender a gestionar las emociones es todo un reto, y donde hacer ficción es casi una forma de terapia.

Los planes de Vazgo pasan por rodar Mi otro verano en 2025 en localizaciones de Buenos Aires, Barcelona, Almería y Cabo Polonio (Uruguay). Además de dirigir la obra, la almeriense encarnaría al personaje principal, Carlota. “El resto del elenco no está cerrado”, confiesa Vazgo. “La idea es rodar una parte en Almería”.

De momento, Vazgo está apartada del mundo teatral, puesto que lleva mucho trabajo. “Siempre que veo teatro me dan muchas ganas de volver y subirme al escenario. Pero llevo como dos años que no estoy trabajando en teatro, muy a mi pesar, pero no me da la vida para todo”.

Marta Vazgo siempre tuvo claro que quería trabajar en la interpretación. “Acabé montando mi productora y ahora voy a dirigir”. “En esta profesión hay que perseverar mucho. Es una profesión que no tiene fondo. Y también hay que confiar mucho, porque es fácil tirar la toalla”, apunta esta gran actriz.

Vazgo confiesa que la suerte se busca. “Hace unos años podía pensar de otra manera. Yo no he tenido golpes de suerte, he tenido fe en mi trabajo, y creo que la suerte la he ido buscando yo. Es difícil levantarte cada día teniendo una profesión tan irregular y tan insegura, que no te da estabilidad”.

“En la profesión actoral ronda el 95 por ciento de paro. Por eso yo he acabado montando productora y dirigiendo para generarme el trabajo yo. Si no hubiera hecho eso, lo mismo estaría trabajando de camarera en La Latina en Madrid o de azafata, trabajos maravillosos pero que no tienen nada que ver con la vida del actor”, subraya.