Martita de Graná conecta con un público con ganas de divertirse con sus historias

De esta manera, entre risas y mucho sentido del humor, Martita de Graná reclama el derecho a ser soltera y no pasa nada; a decidir si quiere tener hijos o no, sin que la sociedad le estigmatice; a disfrutar del sexo como, cuando y con quien le dé la gana… en definitiva, a vivir como quiera.

Durante más de hora y media, la humorista habló sin tapujos de las relaciones de pareja, formales o esporádicas, desde cómo es dormir con un desconocido a la incomodidad de visitar un baño que no es el de tu casa, rompiendo siempre estereotipos. Su monólogo es también una reivindicación feminista, coetánea a una sociedad que reclama una igualdad real, donde no existen temas tabús, ni en el plano personal ni en la esfera pública. Y lo hace, con su sello, una narrativa deslenguada que encanta a sus miles de seguidores.

De las redes sociales a los escenarios

La historia de Martita de Graná comenzó por subir un vídeo de su tierra y por hacer una pregunta: “¿Qué tiene Granada?”. Así comenzaba aquella grabación que se hizo viral y con la que Marta Martínez García contó en algo más de dos minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad de la Alhambra un sitio único. Sus tapas, la ‘milnow’, Sierra Nevada, el Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión o las universidades fueron algunas de las bondades que Martita de Graná contó al mundo. A partir de ese momento continuó subiendo nuevos vídeos hasta que en 2019 dio el salto de las pantallas a los escenarios con ‘Mi Padre Flipa’, su primera gira de teatros, que en Almería agotó localidades en el Apolo. Desde entonces, no ha parado de actuar e incluso ya ha realizado varios ‘cameos’ en el cine dada su creciente popularidad. Durante un momento del espectáculo, la artista se reivindica, recordando que la procedencia para subirse al escenario no importa. La clave es que interesa a un público que compra las entradas y disfruta con sus historias. Como afirmó recientemente en una entrevista, “el que diga que una mujer cómica no vale, que mire las entradas que estoy vendiendo”. Y es que Martita es así.