Máximo Huerta llega a Almería para presentar su libro 'Adiós, pequeño'

Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige una sinceridad implacable, y eso es lo que no falta en este hermoso relato de despedida. "Adiós, pequeño" es la reconstrucción emocionante de una infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado.

"Adiós, pequeño" es la última novela del escritor y periodista Máximo Huerta (también fue ministro de Cultura y Deportes durante un breve periodo). La novela arranca con el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a la más dura de sus narraciones, la de su propia vida. Asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma, el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar: «Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido.», escribe.

Sobre Máximo Huerta

Máximo Huerta nació en Utiel, Valencia, en 1971. Es escritor y periodista. Ha publicado las novelas Con el amor bastaba, Que sea la última vez…, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), No me dejes (Ne me quite pas), La parte escondida del iceberg y Firmamento, muchas de ellas traducidas a varios idiomas. Es autor de los relatos El escritor, Elsa y el mar y Partir de cero; de los libros ilustrados Mi lugar en el mundo eres tú, Paris sera toujours Paris y Viva la Dolce Vita, así como de la colección de columnas periodísticas recogidas en Intimidad improvisada. Ha trabajado durante años en televisión y ha colaborado en numerosos medios escritos.