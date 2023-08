Melendi recarga con buenas vibraciones a los 8.000 seguidores en su concierto en Feria

Melendi es como un libro abierto. Duro en su aspecto físico lleno de tatuajes, como las cubiertas de las novelas, y con un corazón enternecedor, como esos relatos que emocionan. Aunque aseguró que no le gusta explicar las canciones, lo cierto es que abre su alma al público en cada concierto, y sin tapujos narra su vida, llena de claroscuros, como refleja el tema que cerró el concierto, antes de los bises, Yo me veo contigo. Es, en definitiva, un cantante que genera buenas vibraciones y sus conciertos son un manual de la felicidad, donde el público no para de corear alegres las letras.

Es lo que sucedió el viernes, en el recinto de conciertos de #AlmeriaenFeria, donde más de 8.000 almas se entregaron a las historias que hilvana en sus letras el compositor asturiano, al directo que ejecuta a la perfección con una excelente banda y a los temas de pop-rock creados a lo largo de su dilatada carrera.

El concierto fue un viaje por su dilatada discografía de más de 20 años, comenzando con Likes y cicatrices, su último trabajo de estudio, donde critica la tiranía que pueden provocar las redes sociales. Se escucharon temas como Un violinista en el tejado, Caminando por la vida, Como una vela o Con solo una sonrisa.

Encima del escenario, Ramón Melendi compartió los estilos musicales que le identifican, desde el pop-rock de Lágrimas desordenadas, Tú de Elvis yo de Marilyn o Tocado y hundido, a otras más rumberas como Un violinista en el tejado o Caminando por la vida, dos de los temas que más popularidad le han generado, pasando por el ritmo tropical de Desde que estamos juntos, la motivacional Cenizas en la eternidad o las letras más personales y vitales, muy de cantautor, en las que declara su amor como La promesa.