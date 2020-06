Miembros de la OJAL y la OIAL charlan durante el domingo con el violinista Ara Malikian

La actividad en las dos formaciones musicales que abandera la OCAL, la Orquesta Infantil de Almería y la Orquesta Joven de Almería, no ha cesado a pesar de las circunstancias actuales. Sus profesores han puesto en marcha diferentes iniciativas para que los jóvenes sigan dedicados a la música, como clases individuales virtuales, incluso un concurso de fotografía. La última ha sido una ‘Charla de domingo’ con el genio libanés del violín: Ara Malikian.

De esta manera, más de cien alumnos disfrutaron el pasado domingo de un encuentro digital con el reconocido violinista a través de la plataforma Zoom. La cita dio comienzo con la proyección de un teaser del documental ‘Entre las cuerdas’ del artista, en la que los participantes pudieron conocer su gran trayectoria a fondo y lo que ha significado la música a lo largo de su vida. Ara Malikian inició esta charla agradeciendo a todos su interés en el evento, y posteriormente narrando su difícil infancia en el Líbano, continuando con su recorrido por el mundo con su violín como fiel compañero de viaje.

Durante toda esta ‘Charla de domingo’ alumnos de la Orquesta Infantil de Almería y la Orquesta Joven de Almería se mostraron muy participativos realizando preguntas al violinista.

“Gracias a la música y gracias al violín tenía una ilusión. El violín siempre me ha cuidado. Gracias a la música he podido seguir la luz” confesaba Malikian que lleva a Almería en su corazón. Una pasión por este arte que consiguió transmitir en todo momento a los asistentes que no se perdieron en ningún momento las palabras de Ara Malikian que, sin duda, recordarán para siempre. En esta ‘Charla de domingo’ con el virtuoso Ara Malikian también estuvieron presentes el director titular de la Orquesta Ciudad de Almería, Michael Thomas, el concertino José Ángel Vélez, el violinista Salvador Esteve, así como la flautista Mari Carmen Reverte, Clara García, viola de la OCAL, y la chelista Paloma García, que intercambiaron impresiones con él tras la entrevista con los jóvenes músicos.