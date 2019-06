Miguel Poveda presenta su disco “El tiempo pasa volando’ en Roquetas

Miguel Poveda regresa de nuevo a Roquetas de Mar donde esta noche presenta su disco El tiempo pasa volando. Será a partir de las 21:30 horas en el Teatro Auditorio. El cantaor celebra tres décadas en los escenarios. “Llevo 30 años muy intensos donde he hecho de todo. He viajado mucho afortunadamente y he estado involucrado en muchas propuestas”, sostiene.

Con este nuevo disco, Poveda explica que “he tratado de hacer una trilogía para celebrar estos 30 años. Para mi era muy importante mostrarme a través de mi amor a la poesía, mostrarme al cante y el flamenco más tradicional y luego volver a mi niñez, y adentrarme en el universo de esas canciones que escuchaba en la habitación de mi barrio, donde empecé a trastear con las cintas de casete y discos de vinilo con artistas como Los Chichos o Los Chunguitos, en una época donde yo empezaba a jugar con la música. He querido volver a ese punto cero”.

García Lorca ha entrado de lleno en la vida del cantaor. “Yo sabía de Federico, pero si he descubierto ahora su mundo interior. Sabía del poeta pero si he descubierto al ser humano, un ejemplo a seguir y una persona para venerar”, mantiene el artista.

Miguel Poveda sostiene que “siento una pasión y una vocación por la música y me siento artista, pero no el mejor. Quizás lo que irradio es como vivo el escenario y la pasión que pongo en lo que hago y quizás eso contagie al espectador. Pensar que soy el mejor, esas cosas no me gustan, porque soy tan fan de mis compañeros, que si yo pensara eso, sería una persona muy vacía”.

Como toda persona en su trayectoria ha habido momentos buenos y otros menos buenos. “Hay momentos de todo tipo en la vida del artista. Hay momentos de desengaño, porque durante mucho tiempo he ido a pecho descubierto, sin filtros, me he entregado a mucha gente, he pensado que todo el mundo era mi amigo, y no es así”.

En una trayectoria de tanto tiempo, también Poveda tuvo sus momentos donde mantiene que fue un poco golfo. “Recuerdo que tenía 20 años, y siempre tuve muchas ganas de descubrir y conocer. Cuando iba a Jerez y me juntaba con grandes amigos y artistas me emborrachaba a la par de ellos. Nunca me quería ir a mi casa y quería repetir. Cuando había una fiesta y un cante iba a la par de todo el mundo. Luego ya cumplí más años y el trabajo requiere una responsabilidad y ya la cosa cambió”.

Con respecto a la figura de Camarón, Poveda sostiene que “Camarón es un dios y su manera de cantar no es de este planeta. Enrique Morente ha sido otro genio y luego hay jóvenes valores que cantan de escándalo y hay que darle su lugar. El hijo de Rancapino no es normal como canta y creo que hay que darle su lugar a la gente joven, que lo hacen con respeto y profundidad. Camarón es el punto y aparte, pero no es el punto y final”.

Hoy llega a Roquetas. “Vamos a hacer un concierto de celebración. Primero voy a adentrar al espectador en lo que era el cuarto de mi casa de Badalona, también haré un recital de cante y me tomaré la libertad de recordar a Federico. En realidad es para celebrar, para emocionarnos y para salir más felices de lo que entramos en el Teatro”. Finalmente, Poveda es consciente que en Almería es querido. “Me encanta. Volver a Roquetas es importante para mi, porque voy mucho y además me siento como en mi casa. Siempre que voy tengo que contar algo nuevo”.