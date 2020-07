Miss Caffeina inaugura mañana, con entradas agotadas, el ciclo de conciertos de Cooltural Go!

Llegó el momento de alzar el telón, aunque sea de manera simbólica, para una nueva edición de Cooltural Fest que, pese a las circunstancias, ha adaptado su propuesta para este año al ciclo de conciertos y actividades de Cooltural Go!, organizado por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Serán más de veinte propuestas para todo el verano y que arrancará este viernes, 17 de julio, con la banda madrileña Miss Caffeina, en formato acústico, y con las mejores de las sensaciones como atesora su flamante cartel de ‘entradas agotadas’. Abrirá la velada el grupo Kingdom, a las 21.00 horas. La apertura de puertas está prevista a las 20.00 horas y se aconseja acudir con tiempo de cara a cumplir con todas las exigencias sanitarias.

Miss Caffeina saltó a la fama en 2010 gracias a su primer larga duración, titulado ‘Imposibilidad del Fenómeno’. Un trabajo que no solo confirmó las buenas sensaciones mostradas en su iniciático EP ‘Magnética’, y que ya contenía grandes éxitos para el grupo como ‘Capitán’, ‘Lisboa’ o ‘Ley de Gravitación Universal’. Tres años más tarde publicarían ‘De Polvo y Flores’, que les refrendó definitivamente en el circuito de salas y festivales de todo el país, como Sonorama Ribera, Low Festival o Arenal Sound, hasta llegar a ‘Detroit’, su tercera entrega, en la que han vuelto a confiar los mandos a Max Dingel, productor del anterior trabajo y de bandas como White Lies o Goldfrapp.

En su camino hacia un rock más electrónico, las guitarras siguen siendo la base de una fortaleza que Miss Caffeina han construido a lo largo de esa carrera que iniciaron hace diez años, pero en esta nueva aventura los sintetizadores han reclamado protagonismo dotando al grupo de una atmósfera envolvente, futurista y sofisticada.

Además, este fin de semana Cooltural Go! tendrá una segunda cita con los ‘coolters’. Será el domingo, 19 de julio, con en el formato ‘Secret Show’. Una original propuesta que hace que los asistentes no conozcan hasta 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y que hasta que no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto. Todos los celebrados hasta el momento se han saldado con ‘entradas agotadas’. Las entradas, como todas las del ciclo, se encuentran disponibles en www.coolturalfest.com.

Aunque el festival, referente ya en el calendario de grandes eventos musicales de España, no pueda desarrollar su tercera edición con normalidad este verano no significa que ‘los coolters’ no tengan propuestas por su parte, adaptadas a las circunstancias.

Cooltural Go! es la adaptación de Cooltural Fest a un ciclo de conciertos y espectáculos que tendrá lugar del 17 de julio al 13 de septiembre con aproximadamente 25 eventos que se realizarán en distintos escenarios de la capital, como la Ruta Gastromusical, que pasará por Plaza Pablo Cazard, Calle San Francisco, Calle Trajano, Plaza San Pedro o Plaza Manuel Pérez García, o los conciertos más destacados del ciclo, que serán en Plaza de la Constituación y en la Muralla de Jairán.

Entre los nombres más destacados: Miss Caffeina (que abrirá el ciclo el 17 de julio, Plaza Vieja), Amaral (12 de septiembre, Muralla), Viva Suecia (30 de agosto, Muralla), Coque Malla (22 de agosto, Muralla), 091 (20 agosto, Muralla), Carlos Sadness (30 de julio, Plaza Vieja), Carolina Durante (15 de agosto, Muralla), El Kanka (21 de agosto, Muralla), Rayden (13 de agosto, Plaza Vieja), Antílopez (9 de agosto, Plaza Vieja) o Guitarricadelafuente (11 de septiembre, Muralla), entre otros. Como cierre multidisciplinar, unas jornadas sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical del 4 al 7 de octubre.

Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha.

Además, Cooltural Go! seguirá la misma senda que Cooltural Fest y su línea inclusiva ‘Music For All’, aumentándolas en mayor medida porque todos los conciertos contarán con intérprete de lengua de signos, habrá medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio para personas con movilidad reducida.