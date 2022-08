Los Morancos agotan entradas en el Auditorio con su humor directo y canciones histriónicas

Ante el otoño-invierno que los gurús de la economía avecinan muy oscuro, y con la gasolina y electricidad con los precios disparados, la Feria de Almería se convierte en un refugio para disfrutar el llamado ‘último verano’ y también ha sido el escenario en el que Los Morancos han presentado su nuevo espectáculo. En ‘Todo por la matria’, que así se titula, la actualidad del país es contada con el humor tan personal de Antonia y su madre Omaíta, alter ego de Jorge y César Cadaval.

Los almerienses han respondido a la llamada y agotaron las entradas para la comedia que el dúo sevillano ofreció el pasado miércoles en el Auditorio Maestro Padilla, dentro del programa de Feria del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. El eje de la historia es la herencia de 4 millones de euros que recibe Omaíta de un familiar chino, y la sucesión de situaciones que se producen cuando los hermanos Cadaval quieren influir en el destino del dinero.

Por el camino, los ‘sketch’ más disparatados, donde Jorge lleva la batuta, y las canciones con letras muy divertidas que, en su mayoría, interpreta César. Un espectáculo en el que fusionan el humor más clásico con las nuevas tecnologías. Varias pantallas proyectan las imágenes que acompaña al relato, un cuerdo de baile se suma a las letras y hasta se pudo escuchar buen flamenco.

Todo es posible con esta pareja que ha sabido hacernos reír, mientras está ofreciendo una dura crítica a los gobernantes, a las empresas energéticas y a todo aquel que a sus ojos perjudica al día a día de los ciudadanos. En su guión no dejan títere con cabeza y la crítica salpica a personajes tan relevantes como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Almeida, Pedro Sánchez o el Rey Emérito.

Muy ágiles en el diálogo con un público entregado desde el principio, con un continuo cambio de vestuarios, sus espectáculos recuerdan el timing de la revista, actualizada al siglo XXI, haciendo pasar algunos de los momentos más divertidos de la Feria de Almería.

Es meritorio la capacidad de hilvanar el humor, sin dejar de estar pegados al suelo, y ahí Jorge y César no se cortan y han criticado, con el estilo tan especial de Antonia y Omaíta, el coste de la luz, la complejidad del lenguaje inclusivo, los abusos con las vacunas, etc. Todo lo que no les gusta.

Los hermanos Cadaval han conseguido que sus personajes sean conocidos por todo el mundo y de la televisión los han traspasado al teatro. Antonia y Omaíta, que incluso llegaron a tener su propia serie en prime time en TVE, son inconfundibles con su humor directo y con sus canciones histriónicas.

Con cuatro décadas dedicadas al humor Jorge y César Cadaval han demostrado en Almería que siguen en forma y no pararán de fusionar la crítica social con el humor para disfrute todos. Su espectáculo en #AlmeriaenFeria ha permitido recargarnos de energía para el otoño-invierno que nos viene encima.