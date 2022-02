Muere Pascual González, el fundador y gran voz del grupo Cantores de Híspalis

Sevilla está de luto. El que fuera compositor, poeta, cantautor y miembro fundador de Cantores de Híspalis, Pascual González Moreno, ha fallecido hoy domingo a los 71 de edad, tras pasar varias semanas ingresado en un hospital de Sevilla a causa de una infección en la médula. Un comunicado de su grupo anunciaba hace escasos días la suspensión de la gira prevista para la próxima cuaresma, debido al “estado de salud de uno de los componentes”.

Pascual dedicó gran parte de su vida a pregonar a las cofradías de Sevilla y Andalucía por toda la geografía española, con espectáculos como Sevilla reza cantando o La Pasión según Andalucía, donde recogía temas como Cachorro, Silencio, El Puente te está esperando, Costaleros de Sevilla o El Rey de los Cielos, siendo solo algunas de sus obras más populares.

Nunca recibió la llamada del Consejo de Cofradías de Sevilla para ofrecerle ser pregonero de su Semana Santa, algo que siempre quiso pero que nunca ansió, como él mismo afirmaba.

Queda en la memoria la brillante exaltación de la Semana Santa que pronunció en la Real Parroquia de la Magdalena, en 2012, junto a la Municipal de Sevilla, organizada por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos; así como otros pregones y exaltaciones pronunciadas a lo largo de su dilatada carrera.Escribía como pocos de las cosas de Sevilla, especialmente si tenía que ver con su expresión popular de la fe cristiana. Era colaborador habitual de Diario de Sevilla durante las semanas de cuaresma, deleitando a los lectores desde su Pretorio. “No hay día que no te llame para que me acompañes, Señor, no me dejes nunca, cuida de la gente del barrio, niños y mayores, tus nazarenos y costaleros, de mis amigos y tus vecinos, de tus hermanos eternos…”, escribía el poeta en su último artículo publicado hace un año.

Tras conocerse la triste noticia, numerosas cofradías y personalidades de la ciudad manifestaron públicamente sus condolencias. Una de las primeras en hacerlo fue la de San Benito. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de D. Pascual González quien ha llevado el nombre de nuestra Hermandad a todos los rincones del mundo”. Compuso varias marchas procesionales entre las que destacan Nazareno y Gitano, instrumentada por Martín Salas Martínez; ¡Dios te salve, Rosario!, instrumentada por David Hurtado Torres; o Reina del Museo, Cuando Sonríe la Macarena, Salve a la Divina Enfermera, Trinidad y Esperanza y Reina del Baratillo, junto a Pedro Morales Muñoz, autor que le ha instrumentado la mayoría de sus composiciones.

También escribió otras marchas para agrupaciones musicales, destacando Costalero de Dios, Padre Nuestro, la versión de Nazareno y Gitano o Salve Cantora y Salve de la Coronación, entre otras. Para banda de cornetas y tambores compuso en 1994 la marcha Lágrimas de San Lorenzo que interpretó la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora del Sol”.

Contra todo pronóstico, Pascual González regresó junto a Cantores de Híspalis a los escenarios, tras superar en 2018 un cáncer de laringe que le hizo pasar dieciséis veces por el quirófano. Una laringectomía le dejó prácticamente sin voz, aunque su talento seguía intacto. Durante su enfermedad descubrió el rótulo de una calle con su nombre en el barrio de la Calzada, el barrio que le vio nacer en 1950, cerca de donde tiene sede canónica su hermandad de San Benito.

Durante la pasada Semana Santa, la segunda de la pandemia, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Martes Santo, interpretando ante el Cristo de la Presentación, a escasos centímetros, la sevillana El Puente te está esperando, dedicada a los titulares esta señera cofradía.

Artísticamente resucitó con el nuevo espectáculo Cristo. Pasión y Esperanza, en el que fusionaba las esencias de diferentes géneros musicales y escénicos pertenecientes al orbe religioso, haciendo un recorrido cronológico por la vida de Jesucristo, incluyendo la pasión, muerte y resurrección. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en la Sala Chicarreros, el pasado 25 de noviembre, durante la mesa redonda organizada con motivo de los 100 años de la Hermandad de San Benito en su actual sede canónica. Semanas antes había sido recibido en audiencia por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, en vísperas de su vuelta a los escenarios tras los meses de pandemia.