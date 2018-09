El Museo cierra su cine de verano el día 11 con la película 'Luxury hotel'

La cinta rumana Luxury hotel, dirigida por Dan Pita, cierra el próximo 11 de septiembre, a las diez de la noche, en la Plaza del Museo de Almería el 'cine de verano', unas sesiones estivales al aire libre que se han celebrado todos los martes desde el pasado mes de julio con una gran acogida y éxito de público.

Pero la oferta cinematográfica del Museo de Almería no acaba con el verano. En septiembre, regresa a su sala habitual la programación de la Filmoteca de Andalucía con proyecciones todos los martes y sábados a las siete de la tarde.

Dentro del ciclo dedicado al cine rumano se incluyen las películas La revuelta, dirigida en 1965 por Mircea Murseran, el día 15; La mercancía y la pasta (Cristi Puiu, 2001), el martes 25, y La reconstrucción (Lucian Pintilie, 1968), el sábado 29.

Este mes también comienza otro ciclo de cine sueco contemporáneo con los largometrajes TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboar (Simon Klose, 2013), el sábado 8, y Avalon (Axel Petersen, 2011), el día 22.

La oferta de cine del Museo de Almería se completa con el documental 'La causa contra Franco', de Lucía Palacios y Dietmar Post. Tras la cinta 'Los colonos del Caudillo', su primer acercamiento a la dictadura franquista, dirigen ahora su mirada hacia el proceso abierto en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo y a sus responsables.

Para más información sobre las propuestas culturales del Museo de Almería se puede llamar al teléfono 950 10 04 09.