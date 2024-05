El Día de los Museos llena de cultura durante mayo la Alcazaba, EL Museo de Almería y Villaricos

No se descarta poner un precio reducido para visitar la Alcazaba

El delegado de Cultura en Almería, Juan José Alonso, se mostró partidario del cobro de entradas para el acceso a los museos y monumentos públicos que gestiona el Gobierno andaluz en la provincia ya que, según opina, el establecer un acceso con un “precio reducido” no mermaría el número de visitas a estos espacios. “Soy partidario de que al almeriense no se le cobre, pero si le cobro un euro o dos euros, no creo que eso imposibilite visitar ese monumento”, dijo Alonso a preguntas de los medios tras la presentación del Día Internacional de los Museos en relación al borrador de la orden que tiene previsto sacar próximamente la consejería en relación a este asunto. Alonso incidió en que el mantenimiento del patrimonio “cuesta muchísimo” y conlleva una inversión “muy grande”, por lo que el cobro de esas entradas podría “ayudar a colaborar a que se mantengan en mejor estado” unos enclaves, museos y monumento cuyo acceso actualmente es gratuito salvo para los ciudadanos extracomunitarios, a quienes se cobra un euro y medio por acceso. “Es verdad que el debate está sobre la mesa y, como digo, yo sí soy defensor de cobrar precios y de que sean unos precios reducidos para los ciudadanos del municipio y de la localidad en cuestión”, dijo el delegado. Alonso señaló además que esta es una práctica habitual en otras ciudades españolas y en el extranjero que se asume como habitual por parte del viajero. “A mí, sinceramente, me da igual que me cobren cinco euros por entrar a un museo, no me va a imposibilitar ese precio acceder al museo o al monumento”, dijo. De igual modo, cree que establecer un precio público por acceso a los recintos culturales no tendría repercursión en cuanto al número de visitas. “Estamos muy cerca de batir récord en la Alcazaba y es verdad que eso también es gracias a la inversión que se está haciendo”, apuntó.