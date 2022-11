El futuro de los Museos de Terque pasa por crear una Fundación para garantizar su existencia

El pasado sábado 5 de noviembre se celebró en Terque una reunión la Asociación Amigos de los Museos de Terque. Asistieron 22 de sus miembros llegados de toda la provincia, en su mayoría personas que son referentes en la defensa del patrimonio y la cultura en la provincia, entre ellos historiadores, investigadores, divulgadores, periodistas y vecinos de Terque. Se celebró bajo la sombra del parral de variedades antiguas de uva de mesa.

Los Museos se gestionan entre la Asociación Amigos de los Museos de Terque y el Ayuntamiento de Terque. La Asociación a día de hoy, está formada por 56 personas.

La Asociación es la propietaria y responsable de todas las colecciones que guardan los Museos de Terque y sus Archivos, gestionándolos a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Terque desde 2002.

Después de 20 años de funcionamiento, los Museos de Terque se han convertido en una institución consolidada e importante en el desarrollo cultural y turístico de Almería. Cada vez son más las riquezas de las colecciones que se exponen y se conservan, las donaciones son constantes, procedentes de toda la provincia y de fuera de ella. Cada vez son más los visitantes que vienen a conocer los Museos. Cada vez es mayor el prestigio de sus espacios museísticos, de sus archivos, de su revista, de sus exposiciones, de su jornada de recuperación de oficios, de sus programas en la radio de la Diputación.

Los Museos guardan la mejor colección de etnográfica de la provincia. Su Museo de la Uva del Barco, conserva el mayor fondo material de la cultura parralera de Almería. Su Museo de la Escritura Popular es único en España al recoger la memoria escrita de las clases populares. Su parral guarda las variedades históricas de uva de mesa de Almería.

Cada año produce exposiciones temporales con sus propios fondos, que han recorrido toda la provincia, y participa con otras instituciones en exposiciones -actualmente en Granada y Vélez Rubio-. Sus archivos están abiertos y son consultados por investigadores de dentro y de fuera de la provincia.

Esta labor no solo beneficia a Terque sino a toda la provincia, pues sus museos no son localistas, si no que guardan la memoria e historia de la provincia e incluso de España.

Los miembros debatieron sobre los problemas que tienen los museos y posibles soluciones. Los avances de los Museos no corren paralelos a su consolidación como institución, la situación es difícil en cuanto a dotación de personal que atienda las visitas, que haga labores de restauración, de clasificación e investigación.

Entre las actuaciones que se aprobaron fue dar los pasos para la creación de una Fundación que asegure el futuro de los Museos y para ello emprender contactos con instituciones públicas y privadas de la provincia.

Se votó una nueva Junta Directiva en la que forman parte Alejandro Buendía Muñoz (Presidencia), José Nicolás Ayala (Vicepresidencia), Francisco Gil (Secretaria), Gloria Román (Tesorería), Francisco Verdegay Flores, José María Verdejo y Andrés Molina Franco (Vocales).