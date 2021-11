El almeriense Luis Navarrete debuta en el cine con un musical protagonizado por Antonia San Juan

Cuando en 1975 se estrenó The Rocky Horror Picture Show, uno de los musicales de culto del colectivo LGTBI, aún faltaban 17 años para que Luis Navarrete naciera. Apenas tenía nueve años cuando Hedwig and the Angry Inch (2001) se convirtió en otro fenómeno cultural gay. Sin embargo, estas y otras películas del género —sus favoritas son Moulin Rouge (2001), El fantasma de la ópera (2004) e incluso Eduardo Manostijeras (1990)— han servido de inspiración para el debut cinematográfico del joven director almeriense, que acaba de estrenar El fantasma de la sauna.

La ópera prima de Luis Navarrete (Albox, 1992) es una tragicomedia musical de deseo, amor y muerte protagonizada por Antonia San Juan (Todo sobre mi madre, La que se avecina) y el debutante Néstor Goenaga. Rodada en la emblemática sauna Paraíso de Madrid, la película cuenta la historia de Javi, que llega buscando trabajo a la Sauna Popular para cumplir su sueño de ser cantante. El negocio está en horas bajas y Asun, la dueña, decide acogerlo a cambio de ayuda. Pronto, Javi se dará cuenta de que todos esconden oscuros secretos. El mayor de ellos, el Fantasma de la Sauna, un misterioso hombre que vive en los conductos de ventilación, y que acaba enamorándose del joven.

Luis Navarrete define El fantasma de la sauna como “un homenaje al amor y a los sueños, sin importar a quién ames ni lo que desees”. A pesar de las evidentes referencias literarias, musicales y cinematográficas, “esta película no se parece a nada que hayamos visto antes: se trata de un musical clásico pero inédito, sensible y delicado, y a la vez, profundamente provocador”, según Martín Spínola, coguionista y actor.

El fantasma de la sauna nació como la idea para un cortometraje en 2018, “pero varias personas dijeron que daba para hacer un largometraje y tiramos para adelante”, explica el director. El proceso, como cualquier ópera prima, no ha sido sencillo, pero tras dos años buscando apoyos de productoras y subvenciones, finalmente lograron sacar adelante el proyecto.

Se rodó en julio de este año, aún en plena pandemia, durante dos semanas y media: “muy poco tiempo, pero el resultado nos ha sorprendido muchísimo”, admite Navarrete. Y aunque parezca todo lo contrario, contar para su debut con una actriz tan prestigiosa como Antonia San Juan no fue complicado. “Al principio impone enviarle el guion a una actriz famosa, pero suelen leerlo; a Antonia le gustó muchísimo y tenía ganas de hacer un musical, así que quedamos para tomar un café y se unió al proyecto”.

En el resto del reparto hay otras caras conocidas como Goizalde Núñez (Los Serrano), Fernando Albizu (Gordos), Javier Hernández (El Barco), Andrés Cheung (Física o Química) y las ‘drag queen’ Pupi Poisson, Supremme de Luxe y Tavi Gallart.

El propio Luis Navarrete es autor del guion, con Martín Spínola. El almeriense también ha escrito las canciones, junto a Ramón Grau, que con el productor Paco Periago han puesto la música a la película.

Una música, compuesta por siete temas y una extensa banda sonora, que “ayuda al espectador a sumergirse en este mágico mundo, poniendo de manifiesto el inconsciente de los personajes”, según palabras de Ramón Grau, el compositor. En ella se aprecian influencias de los grandes clásicos de Hollywood, como El Fantasma de la Ópera o Moulin Rouge, así como del lenguaje operístico y postromántico del teatro musical y de otros estilos más modernos, como el pop, disco y electro.

El fantasma de la sauna tiene 29 candidaturas as los Premios Goya, entre ellas a mejor película, dirección novel, actor y actriz protagonista y guion adaptado. Este lunes la academia dará a conocer los nominados, aunque Navarrete confiesa que ve muy complicado hacerse hueco: “los académicos han tenido pocos días para ver nuestra película, así que sería una sorpresa conseguir alguna nominación”.

La película se estrenó en los cines este viernes 19 de noviembre y está programada en más de una treintena de salas de toda España. Por el momento aún no está disponible en Almería, pero sí en ciudades cercanas como Granada (cine Megarama del Centro Comercial Neptuno) y en Murcia (Neocine Centrofama). Las entradas se pueden comprar en la página web del filme: www.elfantasmadelasauna.com.