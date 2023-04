La ‘Netherlands Film Academy’ visita la Escuela de Imagen y Sonido de Almería

La Escuela de Imagen y Sonido (EISO), ha recibido la visita de un grupo de estudiantes y profesores de la The Netherlands Film Academy, una de las escuelas de cine más prestigiosas de Europa, ubicada en Ámsterdam en Países Bajos. Durante los dos días que duró la visita a la escuela, se programaron diversas actividades en las que colaboró la escuela con la productora española situada en Almería, The Tulips Productions.

Esta actividad formativa, permitía promover el acercamiento de los alumnos españoles con los neerlandeses y mostrarles la metodología empleada en las aulas de EISO, así como un intercambio de experiencias entre los alumnos y alumnas de ambas instituciones.

Respecto a las actividades realizadas de forma conjunta, entre la escuela EISO y la productora almeriense The Tulips Productions destacan la clase magistral sobre producción en cine y televisión impartida de forma bilingüe por las directoras de la productora, Aty Soesbergen, Founder-Producer, Supervisor Productions, Project Management, Expert Locations, Logistics & local affairs, y por otro lado, Karin S. de Boer, Founder-Producer, Managing Director, Creative Producer,Project Development, Co-Production, Expert Project & Script Analysis/Budgeting.

Finalizada la MasterClass, tuvo lugar en la sala de proyecciones de la asociación cultural, Clasijazz, la exhibición del cortometraje, It Will Rain. Al finalizar esta proyección, los alumnos de EISO también proyectaron un documental didáctico sobre la labor que desarrolla un operador para la exhibición de películas, y que estuvo protagonizado por el operador de cabina, Pedro Alarcón, ‘comisario de la exposición’ de los proyectores de 35 milímetros que se expusieron en la Asociación cultural, Clasijazz.

Además de esta clase magistral, se puso en marcha una clase conjunta en las propias aulas de EISO, donde los alumnos de las dos instituciones pudieron compartir experiencias profesionales y aprender sobre las diferentes técnicas que se tienen en cuenta a la hora de editar una pieza musical, así como el proceso de color (etalonaje) al que se someten las películas de cine a la hora de poder ser exhibidas en las salas comerciales.

Por otro lado, el profesorado del área de sonido de EISO, realizó una edición especial del programa radiofónico EISO, Aquí y Ahora donde los alumnos españoles, Inés Abad, Sebastián Ionut y Luis Miguel Hernández, tuvieron la oportunidad de entrevistar a algunos de los profesores procedentes de la escuela de Países Bajos como Iris Hogendijk, tutora y profesora del área de producción, quien explicó los objetivos y funcionamiento de la NFA. De igual forma, Allard Koers, reconocido productor de cine y televisión, y docente de The Netherlands Film Academy, explicaba como es el sistema de financiación de este centro de formación, así como poner de relieve algunas de las ideas y proyectos cinematográficos que tiene previsto afrontar la escuela de cara al futuro. Por último, Marion Slewe, profesora de dirección de arte, diseño y producción, destacó los logros y premios conseguidos por It Will Rain, un cortometraje rodado en 2022 por algunos alumnos de la (NFA) en Almería, en el que también tuvieron la oportunidad de colaborar parte del alumnado de EISO con el apoyo de la productora española The Tulips Productions.

Otro de los temas que se perfilaron durante esta visita fue la posible excursión que pretende llevar a cabo el centro EISO a Países Bajos, en los próximos meses, destacando la visita a The Netherlands Film Academy, y poder continuar con este intercambio de experiencias y seguir estrechando lazos.