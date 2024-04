Nieves Concostrina presenta su libro 'Acontece que no es poco' en la Feria del Libro

La periodista y escritora Nieves Concostrina participa en la XLIV Feria del Libro de Almería con la presentación de su último y exitoso libro, Acontece que no es poco, del que La Esfera ha publicado 3 ediciones, hoy sábado, 20 de abril, a las 19 horas, en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y, a continuación, firmará ejemplares de toda su obra en la caseta de Librería Bibabuk.

Nieves Concostrina no es historiadora, pero cuenta la Historia como nadie. En Acontece que no es poco, que se ha convertido en uno de los regalos de la pasada campaña de Navidad situándose en los primeros puestos de las listas de más vendidos, vuelve a sorprender con aspectos y curiosidades gracias a los cuales ofrece una lección de historia magistral. A través de las efemérides, con mucho humor e ironía, se descubren papas que ya no se mueren como dios manda, reyes que se creían ranas, príncipes de incógnito por Madrid, cocineros desesperados, monjas farsantes, diputados espiritistas… Realidades que superan cualquier ficción. El rigor es una de sus señas de identidad.

De todo hay en este nuevo compendio de aconteceres narrados con el punto de vista único y divertidísimo de la autora, desde un premio Nobel de rebote, a un marqués desenterrado o una invasión de vírgenes. Y cómo no, también Fernando VII el Mastuerzo, una de sus obsesiones históricas.

Acontece que no es poco es el décimo libro que Nieves Concostrina publica con La Esfera. Es una de las divulgadoras históricas favoritas de los lectores, como ponen de manifiesto los más de 250.000 ejemplares que lleva vendidos de sus títulos, entre los que también destaca la novela Antonia.