Niña Pastori: “Ya me voy pareciendo más a mi madre que a mis niñas en la forma de pensar”

Niña Pastori celebra sus 25 años de carrera artística y lo hace presentando los temas de su nuevo disco Camino. Con esta gira hoy sábado hace una parada en Roquetas de Mar, donde actúa a las 21 horas en su Teatro Auditorio. Desde que a los 8 años se subiera por primera vez a un escenario y con tan solo 12 se fijara en ella Camarón de la Isla, ha consolidado un sello personal e inconfundible.

-¿Camino creo que es un disco muy especial?

-Así es. Empezamos a componerlo en la pandemia, que fue algo que nos pilló a todos por sorpresa. Es verdad, que yo quería transmitir alegría y cosas bonitas con este disco y era difícil viviendo lo que estábamos pasando, siendo una persona tan sensible como lo soy yo. Me apetece transmitir alegría con la música y creo que es de las cosas más bonitas que podemos hacer. Muchas veces complicamos la vida y la hacemos más difícil y más fea por tonterías, con las cosas tan fuertes y dolorosas que pasan en el mundo.

-¿Considera que es su mejor disco hasta ahora, teniendo en cuenta que lleva una carrera exitosa?

-Para mí es un disco muy especial y muy bonito. Es cierto que hay discos que me encantan pero es verdad que este disco me cuadra en otro momento de mi vida, con otra edad, y saboreando las cosas de otra manera, y priorizando y haciéndome un poco vieja. Ya me voy pareciendo más a mi madre que a mis niñas en la forma de pensar.

-¿Qué queda de la Niña Pastori a la que un buen día Camarón le echó el ojo?

-Mi nobleza no la he perdido ni la voy a perder porque eso va en la sangre. Me gusta pensar bien, me gusta creer y me gusta confiar. Y eso no se pierde.

-Han pasado los años y hay canciones que son himnos.

-Caí fue el tema que define mi tierra y como somos aquí, de una forma muy bonita, escrita e interpretada. Es un tema que me representa.

-Muchos artistas tienden una vez que tienen éxito a irse a vivir a Madrid. En su caso, usted vive en la provincia de Cádiz.

-Yo estuve un tiempo en Madrid. Creo que por Madrid hay que pasar porque hay de todo. Para la música que hago y a lo que me dedico estar en Madrid es muy importante, porque las grandes ciudades te activan. Yo decidí criar a mis hijas en Cádiz y no en Madrid, es una decisión de la que no me arrepiento. Ahora también pienso que en algún momento mis hijas tendrán que ir a Madrid y será bueno para ellas. Viajar siempre enriquece.

-Su marido Chaboli lleva más de dos décadas como su productor. ¿Cómo conlleva la parte más personal con la profesional con su propio marido?

-Aquí seguimos en la lucha y en la batalla. Nosotros nos hemos llevado muy bien porque Chaboli es un hombre muy respetuoso y siempre me ha dejado y ha sabido cual es mi postura y yo he respetado la suya como músico, arreglista y productor de mis discos. Lo importante es el respeto y respetar las parcelas de cada uno. Eso es muy importante.

-La industria del disco ha cambiado mucho desde que lanzó su primer trabajo hasta ahora. ¿Cómo considera la evolución de la industria?

-Hay que ir con los tiempos porque si no estas perdido y hay que ir adaptándose, porque yo viví otra época. Hoy la forma de escuchar música no tiene nada que ver con lo de antes, porque va todo a mucha velocidad. Están pasando muchas cosas de las que dan miedo.

-¿Cómo llevan tus hijas la fama de la madre?

-Tengo una fama bonita y llevable, vivo y tengo éxito en mi trabajo pero luego puedo llevar una vida perfectamente normal con ellas. Están acostumbradas a que me paren por la calle para pedirme una foto. Yo en mi casa no tengo periodistas en la puerta, por lo que ellas viven una vida normal. Se dan cuenta que la gente aplaude a su madre cuando canta y la quieren.

-Lleva once discos en 27 años de carrera. ¿Cómo me definirías el balance de tu vida artística a lo largo de este tiempo?

-Ha sido positivo y estable. Es una carrera bonita donde he tenido la posibilidad de conocer a gente extraordinaria y guardo muchos amigos y gente buena y de mucha verdad y mucha autenticidad.

-En Almería se te quiere mucho y en Roquetas todavía más. ¿Qué se podrá disfrutar en este concierto de este sábado?

-Hay canciones que no pueden faltar. Es verdad que le hemos dado la vuelta a las canciones más antiguas, con arreglos nuevos y diferentes y la gente lo está disfrutando mucho. En Andalucía siento mucho el cariño de la gente.

-Finalmente, entiende esa disputa entre Ayuso y Moreno Bonilla por la cuna del flamenco, que si es Madrid o es Andalucía.

-La cuna del flamenco está en Andalucía, no hay ninguna duda. Es verdad, que hay flamenco en todos los lados, pero la cuna del flamenco está en esta tierra.