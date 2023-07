Nintendo Switch Tour 2023 con Mario como protagonista llega el día 25 de julio a la ciudad

Es verano: vuelven la playa, los helados, las vacaciones… y el Nintendo Switch Tour, un evento estival con casi veinte años de historia que este año visitará doce ciudades españolas, entre las que se encuentra Almería, donde hará escala en el Parque de las Almadrabillas los días 25, 26 y 27 de julio, en colaboración con el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Las carpas abrirán sus puertas de seis de la tarde hasta la medianoche, para aprovechar las horas más frescas del día. Allí los asistentes podrán disfrutar de más de 65 puestos de juego y encontrar su título preferido entre los veinte disponibles.

La gira arrancó el 1 de julio en Santiago de la Ribera (San Javier, Murcia), y ha visitado después Sevilla, El Puerto de Santa María y Málaga. Tras su parada en Almería seguirá con Gandía, Vinarós, Calafell, Santander, Vilagarcía de Arousa y Avilés. San Sebastián de los Reyes pondrá el punto final al tour el 3 de septiembre.

Este año, el gran protagonista es Mario, un personaje con varias generaciones de fans de todas las edades. Los padres y madres que lo descubrieron en la Game Boy y los pequeños expertos a los mandos de la Nintendo Switch disfrutarán igualmente con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World, Super Mario Party, Luigi’s Mansion 3, Donkey Kong: Tropical Freeze, Super Mario Odyssey o Mario Strikers: Battle League Football; todos son títulos perfectos para descubrir el universo de este personaje, ya que resultan muy sencillos de aprender para los no iniciados y están llenos de divertidos retos y guiños para los expertos. Además, toda la familia puede sumergirse junta en la aventura, gracias a los modos multijugador y al hecho de que son títulos aptos para todos los públicos.

“¡Aquí jugamos todos!”, Con esa filosofía en mente, el objetivo del Nintendo Switch Tour 2023 es que cada persona que se acerque a las carpas encuentre títulos que le emocionen y le hagan sonreír. Los gamers más avezados, por ejemplo, encontrarán títulos perfectos para jugar en modo experto, como Metroid Prime y, muy especialmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la más reciente entrega de una saga clásica llena de prestigio.