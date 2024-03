Noelia Martín presenta ‘A través de mis puntos suspensivos’ en Almería

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Noelia Martín presenta su nuevo poemario A través de mis puntos suspensivos en la Librería El Faro de Recóndito. La autora estará acompañada de Rober Daza y Damián Martínez, dándole el toque musical para mezclar la poesía y la música en este recital del que ya es el segundo poemario de la autora almeriense.

En la contraportada del poemario se apunta “Qué difícil sentir desde las entrañas y salir ilesa. Qué complicado emocionarse con las sonrisas de los demás, con los sueños de quienes te quitan las ganas de dormir. No entiendo esta vida donde los que no tienen que ser, se destrozan el alma. Y los que deben ser, lloran la ausencia de sentimientos que les hacen dejar de ser. Qué complicado es dejar de ser sin ser y ser sin querer existir. Qué difícil ser un continuará sin los tres puntos suspensivos del final. Uno, dos, tres… ¿Y tú? ¿Qué punto quieres ser?”.

Noelia Martín Peña, nacida en Almería es psicóloga de profesión y amante de las letras, la filosofía, el pensamiento y la mente. Reflexiva e irracional, se define a sí misma como el resultado de constantes antagonismos, aspecto que marca sus obras y poemas.

Tras su primer libro Caos deforme de bellas formas surge este nuevo trabajo de la autora almeriense, mucho más maduro y consciente que intenta llegar directamente al alma de los lectores a través de la intensidad de sus palabras.

Siempre ha creído que la poesía es una razón de ser, un puente invisible capaz de unir a las personas, una salvación. “Amar la poesía es amar la autenticidad y por lo tanto es amar a Noelia Martín. Ella le pone cuerpo y alma a toda su expresión desde la palabra. Si la lees, la estás escuchando, la estás sintiendo. Sus poemas son, lo que es ella: una verdad que rompe, que cautiva, que brilla por única” escribe Laura Pelegrina.

Nacida en Roquetas de Mar en 1982, Noelia Martín estudió en el Colegio de El Parador y luego estuvo en el Instituto de Aguadulce y en la Universidad de Almería hizo psicología. “Me gustaba veterinaria pero había que irse fuera. Luego empecé a preguntarme cosas y de hecho lo que me llevó a estudiar psicología fue la pregunta ¿Por qué los asesinos matan?. ¿Qué les pasa por su cabeza?. Y eso me hizo que me inclinara por estudiar psicología y me encanta mi trabajo”.

Pero antes de ejercer la psicología como verdadera vocación, Noelia Martín ha estado trabajando en la hostelería y también junto a su padre en un invernadero de la familia. Es una joven que sabe adaptarse en cada momento de su vida al trabajo, porque en el fondo siempre ha sido consciente que lo fundamental es ganarse la vida, trabajando.

Pero su pasión desde muy niña fue la escritura. “Tengo mucho guardado de esos años y otras cosas que desgraciadamente he perdido. En alguna mudanza sé que perdí textos y realmente nunca los encontré”, sostiene. Noelia Martín escribe para desahogarse. “Hay muchas cosas que no estaría bien decir, y sin embargo, escribirlas es otra cosa, porque ya tiene otro matiz”.

A lo largo de su vida, la psicóloga y escritora se ha sentido muchas veces incomprendida. “Muchas veces me pregunto si el problema es mío o es de los demás. He aceptado esa incomprensión, soy una persona muy inconformista”.