Noelia Martín: “Mi primer libro se basa en experiencias mías, soy yo”

Noelia Martín Peña lleva un año muy intenso después de haber publicado el libro Caos deforme de bellas formas. “Realmente el título parece una contradicción igual que el libro en sí”, sostiene. “Quiero que llame la atención el título e invite a leerlo. En sus páginas plasmo el caos y las bellas formas como dos momentos distintos en mi vida” explica la autora almeriense que ayer cumplió 40 años.

“En el libro publicado por Círculo Rojo estoy yo íntegramente. Todo se basa en experiencias mías, diría que es autobiográfico. Desde hace tiempo tenía escritas muchas cosas y el verano del 2021 me planteé publicarlo. Quise probar y junté los escritos que tenía desde hace años” apunta.

“Rescatar escritos de hace años me ha permitido ver algunas cosas en las que he cambiado con el tiempo y en otras no. Cuando los releía me iba dando cuenta que desde niña siempre le he dado mucho la vuelta a las cosas. Había cosas que me frustraban mucho, pero más que la manera de pensar lo que ha cambiado ha sido la manera de escribirlo” afirma Noelia Martín.

Nacida en Roquetas de Mar en 1982 estudió en el Colegio de El Parador y luego estuvo en el Instituto de Aguadulce y en la Universidad de Almería hizo psicología. “Me gustaba veterinaria pero había que irse fuera. Luego empecé a preguntarme cosas y de hecho lo que me llevó a estudiar psicología fue la pregunta ¿Por qué los asesinos matan?. ¿Qué les pasa por su cabeza?. Y eso me hizo que me inclinara por estudiar psicología y me encanta mi trabajo”.

Pero antes de ejercer la psicología como verdadera vocación, Noelia Martín ha estado trabajando en la hostelería y también junto a su padre en un invernadero de la familia. Es una joven que sabe adaptarse en cada momento de su vida al trabajo, porque en el fondo siempre ha sido consciente que lo fundamental es ganarse la vida, trabajando.

Pero su pasión desde muy niña fue la escritura. “Tengo mucho guardado de esos años y otras cosas que desgraciadamente he perdido. En alguna mudanza sé que perdí textos y realmente nunca los encontré”, sostiene. Noelia Martín escribe para desahogarse. “Hay muchas cosas que no estaría bien decir, y sin embargo, escribirlas es otra cosa, porque ya tiene otro matiz”.

A lo largo de su vida, la psicóloga y escritora se ha sentido muchas veces incomprendida. “Muchas veces me pregunto si el problema es mío o es de los demás. He aceptado esa incomprensión, soy una persona muy inconformista”.

En enero de este año que ya acaba publicó su libro Caos deforme de bellas formas y después del libro ha continuado escribiendo. “Ahora escribo de una manera más consciente, ya no me pongo a ver qué pasa. Me surge el tema, me siento y escribo sobre ese tema. Son textos no excesivamente largos que tratan temas que me van surgiendo”.

Claro que publicar su primer libro le hizo pensar mucho en lo que podría suponer para ella en el futuro. “Me daba un poco de miedo abrirme tanto y mostrarme como soy. Porque ese libro soy yo. Las personas que tienen el libro y me conocen saben de lo que hablo en el libro”.

La madre de Noelia Martín está feliz con la publicación de la obra de su hija. “Viene a todos mis recitales y se pone en primera fila. Me apoya muchísimo”. Noelia Martín está ahora trabajando en el Centro de Psicología Vives de Roquetas de Mar y luego también trabaja en una Asociación de Daño Cerebral en El Ejido. Pero sigue escribiendo, quizás para publicar en el futuro.