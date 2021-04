Movistar+ estrena mañana 'Palomares', su nueva serie sobre el accidente nuclear

Movistar+ ha presentado esta mañana 'Palomares', su nueva serie documental original que se estrena mañana, jueves 22 de abril. En el evento, que se ha podido seguir de forma online, han participado Alex Martínez Roig, director de Contenidos de Movistar+; Fernando Jerez, director de #0 y de Contenidos de Entretenimiento de Movistar+; Marias Recarte, productora ejecutiva de 93 Metros; Álvaro Ron, director de 'Palomares' y Rafael Moreno Izquierdo, periodista, corresponsal de EFE en Washington y autor del libro 'Los secretos de la bomba de Palomares'.

Según Alex Martínez Roig, con Palomares "queremos ser diferenciales. Las técnicas que hemos aplicado con éxito en la ficción también se aplican con la misma ambición de producción en la no ficción". El director de Contenidos de Movistar+ cree que 'Palomares' "es un productazo, no me queda duda de que va a ser un disfrute para el espectador".

En este sentido, Fernando Jerez ha comentado que 'Palomares' "es relevante en la no ficción, un gran proyecto excepcional. Lo que lo hace único es el material desclasificado, inédito, además de la gran historia que hay detrás. El espectador se va a enterar de cosas que nunca se han visto". El director de #0 y de Contenidos de Entretenimiento de Movistar+ también ha adelantado que en cada capitulo hay más cosas que ver que en muchas ficciones. "Pasa de todo, con secuencias montadas con gran ritmo y finales de episodios dignos del mejor thriller y de la mejor ficción. Tiene tantas capas narrativas… Es el retrato de una gente maravillosa y excepcional. Tiene ese punto de emoción y de autoría que estamos buscando".

Para Álvaro Ron "estamos viviendo una época dorada de la no ficción. Es el formato ideal porque la historia de Palomares es demasiado increíble para ser cierta. Si haces ficción de esta historia mucha gente no se la creería". El director de 'Palomares', acometió el documental "como un reto. A medida que pasaba el tiempo y conocía más de Palomares me di cuenta que había que hacerle justicia a esta historia tan rica y compleja. El punto de vista de la gente fue para mí lo más importante, encontrar a los protagonistas fue el primer reto".

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

Por primera vez, un documental desvela lo que ocurrió realmente en Palomares. 55 años después se ha desclasificado la información, sin censura. Marias Recarte, productora ejecutiva de 93 Metros, ha recordado el famoso baño de Fraga. "Lo que sabíamos era lo que había trascendido, un retrato muy sesgado, que se convirtió en un arma propagandística de la época fruto de la falta de transparencia y de la censura. En 'Palomares' hemos tenido la oportunidad de ir quitando las capas". Para Recarte son dos las claves del documental: "Que el espectador tenga claro que todo es real, las licencias narrativas son mínimas, no se salen de la realidad. Y que la ambición es la de hacer un retrato inédito, que no fuera un puzle en el que se ataran las piezas, sino dar un paso más. Hemos trabajado con entrevistas y archivos inéditos".

"Tiene medio siglo pero nadie lo había contado, ni Hollywood, ni Luis Buñuel que lo pensó. Nadie se había atrevido", ha contado en rueda de prensa Rafael Moreno Izquierdo, periodista y asesor jefe de la investigación, que ha revelado que llevaba dos décadas buscando documentos desclasificados. "La parte del documental sobre España es inédito. La serie aporta novedades importantes, testimonios de gente que nunca había hablado y hemos encontrado los primeros documentos, más de 400 telegramas, para saber cómo vivieron los españoles esos 80 días". Y ha añadido: "El valor de 'Palomares' es haber acometido el proyecto por primera vez, respetando la realidad y con un lenguaje muy moderno. A pesar de la pandemia, hemos podido recopilar mucha documentación. Creo que para aquellos que no conocen la historia les resultará muy potente y muy fácil de ver".

PALOMARES

17 de enero de 1966. Un avión estalla en el cielo de Almería dejando caer 4 bombas termonucleares, 75 veces más destructivas que las de Hiroshima, en los alrededores del pequeño pueblo de Palomares.

Washington activa todos sus protocolos ante un accidente nuclear. En El Pardo, Franco recibe estupefacto la noticia. Se pone en marcha un secretísimo dispositivo de búsqueda de las cuatro bombas atómicas. El ejército norteamericano, con la ayuda de la Guardia Civil y los vecinos, localiza un proyectil intacto, pero otros dos han esparcido su contenido radiactivo a lo largo y ancho de Palomares. De la cuarta bomba nuclear... ni rastro.

Comienza una tensa cuenta atrás para encontrar el artefacto que puede desencadenar la mayor explosión atómica de toda la historia. 55 años más tarde, 'Palomares', nueva serie documental original Movistar+, reconstruye por primera vez, en clave de thriller, lo que ocurrió en aquellos 80 días de búsqueda, gracias al material e información que tanto el gobierno norteamericano como el español mantenían como clasificado.

1.600 soldados del ejército americano aterrizan en Palomares para deshacerse del material radiactivo esparcido por dos de las bombas, ante la atónita mirada de los lugareños de aquella pedanía de poco más de 1.000 habitantes, sin apenas luz eléctrica ni agua corriente. Las autoridades españolas descartan evacuar el pueblo, dañaría la imagen de un país como el nuestro que vive del turismo…

Los soldados americanos sólo se llevaron parte del plutonio. 55 años después Bruselas ha dado un ultimátum a España: tiene hasta finales de 2021 para informar sobre la contaminación nuclear real en Palomares a día de hoy. En febrero de 2020, la Audiencia Nacional insta al Gobierno a que desclasifique el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con plutonio en Palomares.

Esta serie documental sacará a la luz documentos y materiales recientemente desclasificados y cientos de imágenes y fotografías inéditas fruto de una larga investigación (como las entrevistas a Larry Messinger, piloto del B-52 accidentado que cargaba las 4 bombas o a Marvin McCamis, el piloto del submarino que encontró la bomba perdida), pero también mostrará las surrealistas situaciones que produjo la convivencia de estos dos mundos tan dispares. Anécdotas enmarcadas en una localidad perdida que de repente se ve invadida por el mayor y más moderno ejército del mundo. Un relato que será contado por personas que vivieron los hechos en primera persona y por expertos en la materia, como el periodista Rafa Moreno, que aportarán luz sobre el tema.

Conoceremos enredos políticos como la verdad del famoso baño del Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y su campaña de comunicación que llevó a cabo para minimizar el asunto o la reacción de Franco al conocer la tragedia y la tensión política entre Washington y Madrid en plena Guerra Fría. Pero también, cómo vivió todo aquello el pueblo de Palomares, que se movilizó por unas ‘indemnizaciones justas’ en unas manifestaciones encabezadas por una aristócrata apodada la Duquesa Roja que finalmente acaba en la cárcel.

‘Palomares’, nueva serie documental original Movistar+ en colaboración con 93 Metros, es un singular juego de tramas para comprender lo que realmente ocurrió en uno de los episodios más inéditos de nuestra historia reciente. En 4 capítulos de 52 minutos cada uno, viviremos el día a día de una de las historias más sobrecogedoras, fascinantes y desconocidas de nuestro país. Unos hechos que están marcados por el valor y el coraje de unos hombres que ponen en riesgo sus vidas por encontrar las bombas atómicas y por eliminar los restos radiactivos.

Los momentos más importantes de la serie serán recreados gracias a documentos desclasificados por los Estados Unidos, con actores y extras de Almería e incluso del mismo Palomares, que gracias a estos materiales podrán reproducir las palabras textuales y los diálogos de los protagonistas de esta fascinante historia.