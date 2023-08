OBK hace cantar todos sus éxitos en el inicio de las fiestas de Cabo de Gata

Hay bandas y canciones que consiguen quedarse en la memoria colectiva de una generación y OBK demostró, en la Plaza de la Iglesia de Cabo de Gata, que su caso es uno de los más claros que ha dado la música en España en los últimos 30 años.

Con cientos y cientos de personas que abarrotaron el recinto y que corearon y bailaron sus temas más legendarios, la banda liderada por el inconfundible Jordi Sánchez brilló en una cita programada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con motivo de las fiestas de Cabo de Gata.

OBK no reparó en entrega y el repertorio de la velada almeriense no dejó prácticamente ninguno de sus grandes éxitos sin tocar. Desde las oscuras Tu sigue así, Oculta realidad o Dicen, pasando por las reivindicativas Falsa moral, El cielo no entiende, las románticas La princesa de mis sueños y De qué me sirve llorar, las discotequeras Lucifer y su particular versión de I feel Jesus de Depeche Mode (grupo del que precisamente sacaron la inspiración para el nombre de la banda) o la esperadísima Historias de amor, que terminó de saciar al público asistente a Cabo de Gata.

La excepcional climatología y ambiente, sumado a que la barriada de Cabo de Gata está en plenas fiestas, hicieron que la plaza se convirtiera en una gran pista de baile y para todas las edades, puesto que aquellos jóvenes de antaño no dudaron en acudir con sus hijos, los de ahora quedaron sorprendidos por la fidelidad de la puesta en escena con esa combinación de electrónica y guitarras eléctricas y los más mayores porque contemplaron cómo la plaza se abarrotó, ante todo, de ganas de pasarlo en grande.

Una docena de discos en el mercado, casi medio centenar de singles, numerosas remezclas, una quincena de videoclips, alguno de ellos dirigidos por el famoso director de cine Juan Antonio Bayona y más de un millón y medio de copias vendidas avalan la trayectoria de OBK a lo largo de sus ya más de treinta años de vida. Y, lo más importante, una colección de canciones que forman parte del imaginario musical en España en el último cuarto de siglo.