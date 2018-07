La OCAL brilló junto a Hans Zimmer en una noche de cine en el Teatro Real

Noche histórica, memorable y especialmente emotiva. Los músicos de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) difícilmente podrán olvidar lo vivido el pasado martes en el imponente Teatro Real de Madrid junto al oscarizado Hans Zimmer, mundialmente conocido por ser el compositor de bandas sonoras como El rey león o Gladiator. Los más de 60 músicos de la formación almeriense fueron los encargados de protagonizar la parte orquestal del show The world of Hans Zimmer que recorre el legado musical del artista y no defraudaron. La OCAL brilló de manera especial en este debut maravilloso.

La OCAL, definida por los promotores de la cita durante la presentación como "una de las orquestas más importantes", bajo la batuta de Gavin Greenaway y junto al resto de artistas del impresionante espectáculo, interpretaron de manera magistral, sobre impresionantes proyecciones visuales, en muchas ocasiones escenas de los mismos filmes, las partituras de películas como El caballero oscuro, Rush, Misión Imposible o Pearl Harbor, ganándose el aplauso atronador de una sala abarrotada, que vibraba con cada nota. El momento culmen del concierto llegó, sin duda, cuando el compositor Hans Zimmer apareció en el escenario para sumarse a la interpretación de Origen con su guitarra. Todo el Teatro Real lo ovacionó puesto en pie.

Antes de marcharse, Zimmer tuvo palabras de halago para todos lo que hicieron posible este gran espectáculo. El compositor se dirigió a la OCAL como "esta increíble orquesta que toca fantásticamente bien", mientras aparecía el nombre de la Orquesta Ciudad de Almería en las grandes pantallas del escenario.

Carlos Sánchez, concejal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, patrocinador principal de la formación junto a Cajamar, acompañó en esta cita a la OCAL y se mostró muy satisfecho por el éxito cosechado.

"Sabíamos que era un logro muy importante actuar en el Teatro Real y acompañando a Hans Zimmer, pero es que el resultado ha superado cualquier expectativa. Almería puede sentirse muy orgullosa de la OCAL y estoy convencido de que llegarán nuevos éxitos de este nivel. El Ayuntamiento de Almería lleva muchos años apostando por este proyecto, lo seguirá haciendo, porque los resultados siguen siendo excepcionales", señala.

Por su parte, desde la OCAL se sienten tremendamente orgullosos de haber participado en esta "experiencia única", fruto de la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Málaga. Tras el concierto, los músicos mostraron su felicidad absoluta por haber tenido la oportunidad de haber formado parte de algo así y de lo mucho que han aprendido durante estos días.

En este momento tan especial se acordaron también de Michael Thomas, director titular de la OCAL. "Todos estos días de ensayo previos nos hemos acordado mucho de él, ya que Greenaway también es inglés y ha mantenido siempre el ritmo, la serenidad y la autoridad al mismo tiempo, por lo que nos hemos dado cuenta de que tenemos un gran director y que gracias a él hemos podido defendernos bien aquí en Madrid", apuntaron algunos.

El primer espectáculo del Universal Music Festival al que puso música la OCAL reunió a cantidad de rostros conocidos en el Teatro Real. Disfrutaron de las bandas sonoras de The World of Hans Zimmer personalidades como Narcís Rebollo, presidente de Universal Music Spain; actores como Belén Rueda, Miguel Ángel Silvestre o Dafne Fernández; el diseñador Lorenzo Caprile, el cantante Pablo López y los participantes del último Operación Triunfo Aitana, Ana Guerra, Nerea, Miriam o Raoul; también los presentadores de televisión Christian Gálvez, Manel Fuentes o Sandra Barneda, entre otros.