El cuarteto de cuerda de la OCAL y Thomas Vikström emocionan en la Catedral de Almería

No era una noche más. Ni siquiera se podría catalogar como concierto, no fue una actuación al uso. Fue una obra, un engranaje perfectamente diseñado que se acopló de manera minuciosa mezclando música, teatro, juego de luces, attrezzo y un Claustro de la Catedral de Almería que sirvió de fortaleza para que el público no perdiese detalle de la representación artística que estaban presenciando, Cartas a Julieta. Todo, envuelto por la voz y el talento de Thomas Vikström, el cantante que hizo suyo el escenario, la Catedral y el sentir de todos los presentes con su carisma.

Se trataba de una singular suite de canciones para cuarteto de cuerdas y voz creadas y grabadas por Elvis Costello y el Cuarteto Brodsky en 1992. Una creación musical de referencia que, según describe el propio Costello, “navega entre el género clásico, pop-rock, sin llegar a ser un musical”.

En un formato único y genuino, estas piezas aúnan la fuerza expresiva de la voz magistralmente sincronizada con las texturas desafiantes e inspiradoras del cuarteto de cuerda. Un viaje sonoro-literario que captó la atención del público e intérpretes, como si estuviesen en un trance producido por algún tipo de conjuro mágico.

La noche sigue su curso, la luna y las estrellas vigilaban de cerca el Claustro de la Catedral de Almería, un Templo del que emanaba un juego de luces perfectamente sincronizado con la música de un cuarteto de cuerda que también disfrutó de la música en directo que ellos mismos estaban ejecutando para un público concentrado. Se sucedieron los aplausos para culminar con la ovación final y el reclinatorio de los artistas ante los asistentes. El Ciclo 3 Lunas de la Orquesta Ciudad de Almería ponía el broche final a tres conciertos que han vuelto para recordarnos que no podemos, que no queremos, vivir sin música en directo.

El cuarteto de cuerda de la OCAL nace en 2001 junto a la Orquesta Ciudad de Almería. Los miembros del cuarteto son músicos de reconocido prestigio formados en instituciones de máximo nivel internacional como el Royal Academy of Music, Trinity College of Music, Escuela Superior de Música Reina Sofía o Indiana University Jacobs School of Music. Asimismo, sus componentes poseen una amplia experiencia artística, habiendo ofrecido numerosos conciertos en salas de la geografía nacional e internacional, con un repertorio variado y extenso que abarca desde los primeros cuartetos del periodo clásico hasta composiciones contemporáneas de músicos de la segunda escuela de Viena y compositores actuales.

El cuarteto de cuerda está compuesto por José Vélez, primer violín; Salvador Esteve, segundo violín; Clara García, viola y Paloma García, Violonchelo.

Thomas Vikström es un vocalista sueco mejor conocido por trabajar con bandas de hard rock y heavy metal, incluidas las bandas de doom metal Candlemass (durante sus últimos años, de 1991 a 1994) y Stormwind energy metalheads. Es hijo del cantante de ópera Sven-Erik Vikström. También es vocalista permanente de la banda de metal sinfónico Therion.

Inspirado por su padre, Vikström comenzó desempeñando papeles en producciones teatrales en el escenario del Folkan, teatro de Estocolmo en 1990. En 1991 hizo el papel principal de la ópera Hoffman aventura en Estocolmo. También ejerció el papel principal como Juan en el musical Miss Saigon desde finales de 1997 a diciembre de 1998.

Desde el año 2009, es miembro de Therion. Vikström también tocó los teclados en Talismán, aunque no sacó ningún disco con ellos. A mitad de los años 90 formó parte de la coverband de Queen Silvia The Queenf Sweden. Desde 2011, Thomas Vikström es uno de los vocalistas de Queen Symphonic Rhapsody, un espectáculo español que combina una banda de rock y una orquesta sinfónica para tocar covers del mítico grupo Queen. En el año 2019 participó en la IV parte de Legado de una tragedia, en el tema “Y Judas Traicionó al Señor” cantando en Español.