La OJAL y la joven orquesta de cámara sueca muestran que la música es un lenguaje universal

Ilusión por aprender, por compartir y por realizar ese trabajo en equipo tan necesario para que las grandes joyas de la música clásica revivan con la fuerza y creatividad con la que fueron gestadas. La Orquesta Joven de Almería (OJAL), perteneciente a la Orquesta Ciudad de Almería, compartió el sábado escenario en el Teatro Apolo de la capital con la Hvitfeldtska Kammerorchester de Suecia, en una iniciativa denominada ‘Almería International Youth Music Meeting’. Todo ello en el marco de la programación otoñal organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El programa se realizó con un animoso repertorio de composiciones frescas y ágiles, para que los grandes maestros del futuro desarrollaran todas sus capacidades. Así, el preludio Holberg Suite de Grieg abrió la noche bajo la dirección del director invitado José Vélez. A continuación, fue el turno del Concierto para dos violoncellos y orquesta, que contó con la brillante participación de las dos solistas Paloma García y Azahara Escobar.

Para el segundo tramo, tomaría la batuta el director sueco Peter Schoening, que dirigiría el Nocturno de Schoenberg, Emigrantvisa para guitarra y cuerdas de Johansson y el Adagio From Spartacus de Khachaturian, con una mención destacada para la guitarra eléctrica solista de Alexander Figueras en la pieza de Johansson.

No sería su única intervención ya que el concierto, a modo simpático y como bis, que tuvieron que repetir en una segunda ocasión dado los vítores del público que llenó el Teatro Apolo, finalizó con el We Are The Champions de Queen, en el que más de un asistente se animó a emular, aunque fuera por lo bajo, al también inolvidable Freddie Mercury.