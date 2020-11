Orión, la gran tienda de los juegos de mesa y cómic, se afianza en este tiempo

Orión, Juegos de mesa y cómics se prepara para celebrar a mediados de 2021 sus diez años de existencia. Este establecimiento ubicado en la calle de las Tiendas está regentado por Alfonso Salmerón y Elia Ortiz.

Era agosto de 2011 cuando decidieron abrir esta tienda tan singular, “porque en Almería no había nada en torno a los juegos de mesa y esos nos impulsó a decidirnos y abrir la tienda. En este tiempo esta es la tercera ubicación, siempre en la calle de las Tiendas”, explica Elia Ortiz.

“Lo que comenzó centrándose en los juegos de mesa y cómics, luego se amplió a merchandising de series y películas, puzzles y libros. En los tiempos que corren los juegos de mesa están muy bien, porque es una alternativa a las pantallas, de ocio saludable, en la que nos miramos a los ojos, nos entendemos y nos reímos”, sostiene Ortiz. “Antes no había tanto afición como ahora a los juegos de mesa”, sostiene Alfonso Salmerón.

La llegada del coronavirus pilla por sorpresa a Alfonso y Elia. “Nos encerramos en casa e hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Han sido casi dos meses de tener la tienda cerrada y eso ha supuesto unas pérdidas económicas importantes. Pero una vez que nos dejaron abrir, comenzamos poco a poco y nos propusimos hacer reparto a domicilio en el ámbito local. Luego abrimos con cita previa y el regreso ha sido entrañable, porque venían los clientes fieles a apoyarnos y a preguntarnos cómo estábamos. Fue un reencuentro muy bonito y entrañable. Al final, no es solo una tienda, es un punto de encuentro, donde hablamos y compartimos aficiones”.

Hay mucha variedad en los productos que ofrece Orión. “Yo creo que en estas fechas el libro Ana de las Tejas Verdes, (Edelvives), obra maestra de la canadiense Lucy Maud Montgomery e ilustrado por el almeriense Antonio Lorente está siendo muy solicitado y va a ser un éxito seguro”, sostiene Ortiz.

“Desde hace un par de años, Star Wars es el rey del merchandising. Y hay cosas clásicas que siempre regresan como Regreso al futuro y los Masters del Universo”, explica Alfonso Salmerón Padilla.

Elia Ortiz es una gran apasionada de los juegos de mesa. “Me fui de Eramus a Holanda y aprendí a jugar al Carcassonne, y a partir de ahí vimos que había otros juegos aparte del parchís y el Monopoly. Nos dimos cuenta que en Almería había que montar algo porque no había nada en la ciudad”. Alfonso Salmerón es un lector de cómics desde niño. “Me he leído a Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, Rompetechos, Asterix y los juegos de mesa también me gustaban. Me apasionan los cómics”.

Otro de los cómics que está teniendo buena acogida y ha llegado recientemente a Orión es Garrido: música de barrio de Santiago Girón editado por Soldesol. El protagonista, Javier Garrido, es un policía que tiene que investigar los asesinatos de un antiguo compañero de instituto y el cura que fuera su profesor en aquella época. Para hacerlo, tendrá que regresar al barrio donde vivió sus primeros años. La investigación se mezcla entonces con los recuerdos: los viejos amigos, el primer amor, el primer desengaño. El policía deberá remontar la melancolía y enfrentar su trabajo aun sospechando que podría afectar trágicamente a las personas que más quiere.