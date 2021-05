La Orquesta de la Universidad retoma su actividad con el concierto de primavera

Después de unos meses de obligado descanso debido a la pandemia, la Orquesta de la Universidad retoma su actividad concertística con su tradicional Concierto de Primavera, que contará con un fabuloso programa sinfónico. El Auditorio Maestro Padilla acogerá este concierto hoy domingo, 2 de mayo, a las 12:30 horas.

Como es habitual, el Concierto de Primavera contará con un director invitado. En esta ocasión estará dirigido por Jan Kucera, director checo de reconocido prestigio internacional y uno de los artistas checos más versátiles, con una dilatadísima trayectoria en este ámbito.

Durante su trayectoria profesional Kucera ha compuesto piezas sinfónicas y de cámara, cantatas, así como música para más de treinta producciones para teatros de Praga y de otras ciudades de la República Checa.

También ha hecho arreglos musicales y, como director, ha colaborado extensamente con las principales orquestas checas, con las que ha interpretado o grabado el repertorio clásico, así como más de cien piezas sinfónicas de compositores contemporáneos, muchas de ellas en estreno.

Debido a su gran versatilidad musical, rapidez en la ejecución y espontaneidad, Kucera ha sido invitado frecuentemente a participar en conciertos cruzados. Asimismo, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Praga, ha estado bastante activo en el mundo de la ópera e, incluso, produjo un ballet en el año 2016, que desde 2018 se puede ver en el Teatro Nacional de Letonia, en Riga. Su segundo ballet, ‘The Taming of the Shew’, se encuentra ahora en el repertorio del JK Tyl Theatre de Pilsen. Desde la temporada 2015/2016 Jan Kucera es director titular de la Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary.

La orquesta contará también con otra invitada, la flautista polaca Hanna Turonek, flauta solista de la orquesta de la Filarmónica de Varsovia. Hanna Turonek ha realizado conciertos en caso toda Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica y Australia, actuando con grandes referentes como lord Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Charles Dutoix, Mstislav Rostropovich, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kasprzyk, Jerzy Semkow y Macr Minkowski. Como solista ha actuado en festivales de gran relevancia y ha realizado conciertos con orquesta como The Baroque orchestra Concerto Avenna, the Koszalin Philharmonic Orchestra, Slupsk Chamber Orchestra, Bialystok Chamber Orchestra, Swietokrzyska Philharmonic, y la Sinfónica de Varsovia. Asimismo, ha realizado grabaciones como flauta solita en diferentes medios de comunicación.

El programa estará formado por dos obras para flauta solista y orquesta y por dos obras sinfónicas. Destaca la composición My Melodies for exotic flutes, una obra compuesta por la propia flautista y pensada para ser interpretada por diferentes tipos de flautas. También se interpretará la obra Meditation on the old song, compuesta por el propio director.

Debido a las limitaciones de aforo, y con el fin de que los amantes de la buena música puedan disfrutar de este concierto, será retransmitido por las redes sociales de la Universidad de Almería.