Nuria Ortega Riba gana el VI Premio ESPASAesPOESÍA con ‘Albatros’

“Cuando recibí la llamada del jurado y Luis Alberto de Cuenca se presentó, lo único que pude pensar fue “¿qué…?”; después, al darme la noticia, recordé que justo la noche anterior había estado barajando de nuevo opciones para Albatros, porque es un libro muy importante para mí y no veía que encontrara su sitio, así que me sentí muy agradecida. Al mismo tiempo, tenía muchas ganas de colgar para poder llamar a la gente a la que quiero”, declaraba al conocer el fallo del jurado.

Una colección de libros que nació hace ocho años

En sus anteriores ediciones, las obras distinguidas por el premio ESPASAesPOESÍA fueron: Deseo de ser árbol, de Ángelo Néstore (2022), La civilización no era esto, de Aitana Monzón Blasco (2021), Alzando vuelo, de Rafael Cabaliere (2020), Huir de mí, de Redry (2019) y La chica no olvida, de Irene X (2018). La colección ESPASAesPOESÍA comenzó su andadura en junio de 2015 y desde entonces ha publicado más de sesenta títulos entre los que hay autores consagrados como Marina Perezagua, Mariano Peyrou, Ben Clarck, María Sotomayor, Hasier Larretxea, Nieves Pulido, Niño de Elche, Abraham Boba o Nacho Vegas, y primeras obras de jóvenes talentos como Aixa Bonilla, Haze, Aitor Saraiba, Alberto Ramos, María Leach, etc.