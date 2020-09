Paco Bezerra prepara una versión de ‘Las Criadas’ que se estrenará en Madrid

El dramaturgo almeriense Paco Bezerra ha preparado una nueva versión de Las Criadas de Jean Genet que se estrena el próximo 9 de octubre en las Naves del Español del Matadero de Madrid. Las hermanas Claire y Solange son las criadas de una señora de la alta burguesía francesa.

Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un peligroso juego de cambio de identidades. Claire es la Señora y Solange es Claire. Solange es la Señora y Claire es Solange, las hermanas alternan los papeles constantemente, ninguna existe por sí sola porque son dos rostros de un mismo personaje.

La Señora representa para ellas la cima de la pirámide, la luz donde se refleja el deseo de ser otra. Por eso las hermanas se visten, juegan y se convierten en una simulación de ese ser divino que es la Señora. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas les llevará, de un modo inevitable, a un desenlace fatal.

Se trata de una producción de Pentación Espectáculos y Teatro Español, dirigida por Luis Luque, cuya versión y traducción ha sido realizada por el almeriense Paco Bezerra. Está interpretada por Alicia Borrachero (Solange), Jorge Calvo (La Señora) y Ana Torrent (Claire).

El Diseño de vestuario es de Almudena Rodríguez Huertas, y el Diseño de iluminación corre a cargo de Felipe Ramos. La composición de la música original es Luis Miguel Cobo. La creación de videoescena es de Bruno Praena y el Diseño del espacio escénico es de Mónica Boromello.

“Hablando de Las criadas, un crítico dijo que “no hablan así”. Bueno, sí lo hacen: pero sólo a mí, cuando estoy solo, a medianoche. Si alguien me dijera que los negros no hablan así, les contestaría que si pusieran su oído contra el corazón de uno de ellos, escucharían lo que escribí. Uno tiene que ser capaz de escuchar lo no dicho.” “Estas criadas son unos monstruos, como nosotros mismos cuando soñamos”, apunta Jean Genet.

Paco Bezerra (Almería, 1978), es un dramaturgo español, licenciado en Dramaturgia y Ciencias Teatrales por la RESAD en 2004. Además, está titulado en Técnica e Interpretación por el Laboratorio de Teatro William Layton (2000).

En 2003 publicó la obra Ventaquemada representada en octubre de 2008 como lectura dramatizada en Milán. Ganador del premio Barahona de Soto a la mejor obra de autor andaluz en 2004 por Viaje a Tindspunkt; Premio Calderón de la Barca en 2007, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, para autores teatrales noveles, por Dentro de la tierra, con el cual obtuvo en 2009 el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática.

Aunque nacido en Almería, es en Madrid donde desarrolla buena parte de su formación teatral y trabajo como actor y dramaturgo. Ha sido colaborador crítico habitual en la revista de investigación y creación teatral Acotaciones, coordinada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

También ha trabajado como profesor y conferenciante en talleres de escritura dramática en diferentes universidades, escuelas y festivales. En 2008, becado por la Sociedad General de Autores de España, Bezerra estuvo presente en el Obrador d’Estiu, organizado por la Sala Beckett de Barcelona, como representante español junto con otros siete jóvenes dramaturgos de diferentes países.

Allí participó en el taller “L’altra llengua/la llengua de l’altre”, coordinado por el dramaturgo marroquí Ahmed Ghazali, donde se realizó una lectura dramatizada de su texto La noche del dragón. De ahí nació su obra El señor Ye ama los dragones, que fue la primera producción programada por Juan Carlos Pérez de la Fuente tras ser nombrado director del Teatro Español de Madrid en 2014, con puesta en escena de Luis Luque.

En su obra se puede encontrar un lenguaje poético, una estructura innovadora y una nueva forma de abordar los temas actuales. Bezerra tiene la capacidad de crear atmósferas inquietantes entre el humor que destaca en sus obras. Utiliza el habla coloquial para crear el lenguaje conversacional de sus personajes.

Pero a su vez, las palabras pronunciadas por cada uno de ellos sugieren más de lo que aparentan. Siente especial predilección por dramaturgos tan dispares como Sófocles, García Lorca y Lluisa Cunillé. Su curiosidad literaria es amplia, y por ello recoge influencias desde Grecia hasta de sus propios coetáneos.

En su obra hay también influencias de Valle-Inclán en cuanto a las referencias hacia Andalucía y la acentuación de ese mundo rural y supersticioso, recursos que Valle utiliza para la crítica de su Galicia natal. Los temas que plantea en su obra son actuales: la homosexualidad vista como una enfermedad, el machismo, la vida en el campo almeriense, el cíber-acoso sexual, la inmigración, entre otros. Escribe sobre cosas que teme o se avergüenza, o sobre aquello que tiene dudas. Sólo entiende la realidad desde la imaginación, y en sus obras suele mezclar la realidad con la ficción. No escribe teatro para expresar su opinión sino para formular preguntas. Bezerra afirma escribir para un público joven, de su edad.