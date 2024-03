Paco de la Torre inaugura el viernes la exposición ‘Langle Beach’ en la galería Arte21

En el marco del proyecto Hoango que el artista Paco de la Torre viene desarrollando desde el año 2010, presenta el resultado de su investigación en torno a la arquitectura del actual Paseo Marítimo de Almería. Frente al actual conjunto de torres de apartamentos construidos a finales de los años sesenta bajo el impulso del desarrollismo, rescata las construcciones que, desde finales del siglo XIX, y especialmente durante la República constituyeron la extensión natural de la Almería horizontal bajo la dirección del arquitecto municipal, Guillermo Langle.

¿Qué había en esta playa antes de que levantaran esta cortina de hormigón de apartamentos en los años sesenta bajo la bandera del Desarrollismo y la especulación inmobiliaria? Una playa idílica, con construcciones racionalistas levantadas en la República y chalets funcionalistas donde se experimentó con las claves de la vanguardia clásica.

A través de las claves de la arquitectura pintada, De la Torre rescata la memoria de una arquitectura que constituye parte de nuestro patrimonio cultural en el olvido. El trabajo es el resultado de una investigación en el archivo municipal donde se han rescatado los proyectos arquitectónicos, documentado la autoría de los arquitectos, identificando promotores y dueños.

La documentación gráfica procedente de postales, reportajes fotográficos y álbumes familiares cómo los de Maruja Peral y su pandilla de Villa García, Inmaculada Gómez, Tomás Elorrieta y Ardanza o María Elena Reyes, han permitido reunir un material que constituye un catálogo de arquitectura inédito que conforma la memoria de una ciudad posible para la que se reclama un lugar en la historia.

La exposición recoge un total de 25 construcciones donde se incluyen balnearios, club, chalés, casas, cortijos y chozas, en las que las claves de la arquitectura racionalista se funden con la arquitectura vernácula mediterránea de un modo natural y creativo.

El Club Náutico de Educación y descanso, el restaurante Las Conchas, los balnearios Diana, San Miguel y Del Águila. Chalets de Fornieles, Plaza y Torres Marín, Elorrieta, Sicilia, Perals. Romero, López Rodriguez, Ortega, Mendizabal, Puertas, Trina, Lago. Villa Sorrento de Cristobal Gómez Romero, Villa Pepita de Deogracias Pérez, Villa Isasi de Antonio Isasi Isasmendi. Colonias Villa Antonio y Costa del Sol. Obras de Guillermo Langle y Antonio Góngora en su mayoría, pero también arquitectura sin arquitecto, como las chozas de los pescadores del Zapillo o el Cortijo Las Palomas.

El interés de Paco de la Torre por la arquitectura se manifiesta en muestras colectivas donde ha participado, como Juego de arquitecturas (2008), De la arquitectura (2010), y Arquitecturas pintadas (2018). En el caso de su muestra individual El arquitecto invisible (2005) se incluyó en el homenaje al arquitecto racionalista Guillermo Langle que comisarió para el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía. Las obras fueron incluidas en el libro monográfico Guillermo Langle Rubio (1895-1981).

En referencia a sus publicaciones sobre el tema, destacan el artículo La Almería vanguardista de Guillermo Langle en la revista LARS, y los capítulos El refugio racionalista en Una Almería para el siglo XX, y Bau Haus en Arquitecturas pintadas.

También ha presentado comunicaciones incluidas en las actas de congresos como El caso Ciudad Jardín de Guillermo Langle en Almería en el III Congreso Internacional Arte Y Entorno; La Arquitectura Pintada en la obra de la Figuración Postconceptual española en el I Congreso nacional de investigadores en arte, Concreto Curtain en el II Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad, Artistic practice as a tool for conserving the memory and essence of Modern architecture. The case of the Luis Vives Residence Hall in Valencia. Spain en el 17th Docomomo International Conference. También ha impartido conferencias como Construcciones blancas (2010) o Manifiesto Blanco (2011) donde se abordan sus investigaciones en torno a la arquitectura racionalista en su obra pictórica.

La conferencia vinculada a la exposición Langle Beach de Paco de la Torre en la galería Arte21 de Almería aborda el desarrollo arquitectónico de la primera línea de playa de la ciudad a lo largo del siglo XX, hasta el impacto del desarrollismo en la década de los años sesenta.

La conferencia Langle Beach, un proyecto de arquitectura pintada se celebrará en el Colegio de Arquitectos de Almería el 4 de abril a las 19:30 horas (Calle Martínez Campos, 29). La exposición Langle Beach se inagura el viernes 5 de abril a las 19 horas. en la galería Arte21. (Calle de las Tiendas, 20).

Paco de la Torre nació en Almería en el año 1965. Pintor, investigador y profesor Titular del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Máster en Producción Artística y Doctor en Bellas Artes. Miembro del Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE).