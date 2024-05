Paco de la Torre: “Desde la práctica artística he trabajado por visualizar nuestro patrimonio”

El artista almeriense expone Langle Beach en Arte21. Esta obra sobre 26 construcciones, desde las chozas de pescadores, chalets unifamiliares hasta los balnearios, de la playa de El Zapillo, es el resultado de su investigación en torno a la arquitectura desaparecida del Paseo Marítimo de Almería que se la constituyeron durante la República como extensión natural de la Almería horizontal bajo la dirección del arquitecto municipal, Guillermo Langle. Paco de la Torre es comunicativo y didáctico, como buen profesor universitario, y se sumerge en la obra cuando pinta, tanto que investiga y documenta todo el proceso.

-¿Háblenos de sus obras?

-La tradición pictórica no se ha ocupado de nuestro patrimonio arquitectónico moderno, no se han pintado los edificios emblemáticos de la ciudad, de manera que quedaran testimonios de su presencia. Una de las preguntas que me hago con mucha frecuencia es ¿Dónde queda la memoria de la arquitectura cuando pierde su identidad?

-Esta pregunta que se hace a sí mismo el pintor desvela muchas de las claves técnicas y simbólicas de estas últimas obras.

-Son obras llevadas a un mundo onírico, a la dimensión del recuerdo. No quería realizar una copia de las fotografías de mi archivo, con la decadencia, con las heridas del tiempo, quería pintar las ideas del creador, del arquitecto, el espíritu del edificio.

-No necesitamos pedirle aclaraciones, continúa exponiendo el ejemplo de El Delfín Verde.

-He representado la idea que diseñó Langle en su momento, la que plasmó en los planos del proyecto, no lo que vemos ahora, después de innumerables ampliaciones y remodelaciones.

-Sus representaciones tienen un punto de vista que no se ve a pie de calle.

-No, yo interiorizo la imagen, es (una perspectiva) casi divina, desde el cielo, una perspectiva militar, tan empleada por los arquitectos además la iluminación que inunda la atmósfera, procedente de este cielo verdoso, le otorga a la pintura un aspecto de irrealidad y atemporalidad.

-La arquitectura es una constante en tu obra.

-Yo vivía en Almería y, cuando llegué a Valencia comencé a interesarme por la obra de Mies Van der Rohe y otros racionalistas. A través del estudio descubrí que a estos grandes maestros ya los intuía en la arquitectura de mi tierra, en los recuerdos de mi memoria. Esto me hizo volver a mis raíces, y preguntarme por el lugar donde nací. Al interesarme por el origen del Zapillo, mi barrio, investigué sobre su historia y sus orígenes en la postguerra como un barrio de chozas de pescadores. Me sorprendió el proyecto de Antonio Góngora, y reconocí las casas que desde nuestra vivienda familiar eran las casas de los trabajadores de la central térmica que contemplé durante mi infancia. También formó parte de mi hábitat la Ciudad Jardín de Langle, y vi levantarse el telón de hormigón producto del movimiento turístico y el desarrollismo que destruyó aquella Langle Beach. Todo ello me llevó a preguntarme por aquella ciudad perdida que trato de rescatar desde hace décadas.

-Así empieza la experiencia de este nuevo trabajo,

-Desde la práctica artística he trabajado por visualizar nuestro patrimonio, a través de una labor de archivo mediante la búsqueda de postales, fotografías y documentos. En nuestro primer trabajo sobre Langle, realizado en 2005, de sus obras levantadas en la playa solo pudimos identificar Villa Pepita.

-Desde entonces trabajas sobre el arquitecto.

-Sí. Es un proyecto complejo que realizo a través de la superposición de capas desde entonces. El primer estrato podría ser El Arquitecto Invisible, de 2005, con motivo de la exposición que realizamos los dos sobre la obra de Langle. Esta que presento ahora tiene un planteamiento diferente, en parte debido al proceso personal que he vivido. Me he formado académicamente y he implementado nuevas metodologías de investigación, desde el campo arquitectónico, social, documental… He recopilado centenares de imágenes procedentes, en gran medida, de nuestro patrimonio cultural, y nuevas aportaciones de álbumes familiares de habitantes del barrio.

De la Torre documenta el proceso de investigación y los bocetos de su trabajo hasta llegar a la obra definitiva, un trabajo que queda inédito en el estudio del artista. Un material que merecería una exposición por sí mismo, o, por lo menos, una publicación donde quede plasmado el proceso artístico y la documentación de la Almería horizontal y su playa desaparecida.

-¿Existe un Langle de Valencia?

-Sí, y trabajo sobre él desde hace tiempo, Javier Goerlich. La arquitectura racionalista me ha perseguido a lo largo de mi vida. Cuando llegué a estudiar a Valencia en la década de los años ochenta, durante los primeros cursos viví en el colegio mayor Luis Vives diseñado por él. De hecho, realicé una obra de gran formato para la exposición CAMPUS, celebrada en la Universitat de València el pasado año.