La larga espera para el Patio de Honor del Castillo de Vélez Blanco

Una recogida de firmas para solicitar el Patio tan ansiado

La Asociación de Amigos del Castillo de Vélez-Blanco se puso a trabajar de forma intensa en el mes de agosto recogiendo firmas para solicitar la restauración del Patio de Honor del Castillo de Vélez Blanco.

“Desde que la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunció el 1 de julio, la disolución de la Comisión de Seguimiento para la Restauración del Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco y la liquidación de haberes con el arquitecto, Pedro Salmerón, casi todos los asistentes al acto, dieron por clausurado el proyecto a pesar de que la Consejera hiciera una vaga alusión a que con fondos europeos futuribles, se harían obras que permitieran el acceso a la totalidad del recinto, dejando para otra fase, el proyecto estrella de la restauración del patio”, subraya justo Pageo, portavoz de la Asociación de Amigos del Castillo de Vélez Blanco.

“La primera declaración pública, aparte de en las redes sociales, fue en Diario de Almería, en un artículo de la presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo de Vélez-Blanco, María José Pageo Ruzafa. “En ella separamos las causas que creemos más objetivas en el retraso en ejecutar el proyecto por el anterior gobierno de la Junta, de otras menos justificables. En todo caso, pensamos que los retrasos anteriores no justifican, evidentemente, el parón sin alternativa del proyecto, plazos ni presupuestos, sobre todo teniendo en cuenta que ya había más de un millón de euros adjudicados a este fin, de los que los medios se hicieron eco y de los que existe constancia documental”, afirma.

Durante este último tiempo, la Asociación ha acometido varias acciones destacando la recogida de firmas en apoyo de la continuidad del proyecto mediante change.org que ya superan las veintiuna mil y de otras manuales, en crecimiento, no cuantificadas todavía.

En colaboración con el Grupo Artístico Gabar han organizado una exposición con el lema El sueño de la Restauración que es una acuarela de un pintor de origen velezano, que imagina un patio ya restaurado. Existe un vídeo en youtube que recoge el evento con el título: Patio de Honor. El sueño de la Restauración. Actualmente están extendiendo la reivindicación por la comarca de los Vélez, pidiendo que todos los ayuntamientos se sumen en sus plenos, así como las asociaciones profesionales y económicas.

De momento, hay que esperar nuevas noticias, puesto que la Junta entre sus planes de futuro no ha abandonado la idea de hacer algo con el Patio e incluso con el propio Castillo. En estos próximos meses, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo tendrá la última palabra. De momento, la Asociación ‘Amigos del Castillo de Vélez Blanco’, no descansa en su trabajo en favor de todo lo que esté relacionado con este Bien de Interés Cultural y no descansarán hasta ver cumplidos sus objetivos.