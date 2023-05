Pedro Almodóvar presenta en Cannes su corto rodado en Almería

Una gran ovación cerró ayer miércoles la proyección en Cannes de Extraña forma de vida, un cortometraje que es un “capricho” de Pedro Almodóvar, protagonizado por el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, junto a Ethan Hawke, y que además le sirve para preparar su primer largometraje en inglés.

Con la presencia de Hawke y la ausencia de Pascal (en pleno rodaje de la segunda parte de Gladiador), el corto se proyectó fuera de la competición del festival pero en su sección oficial, en una sala llena a rebosar y con invitados como Catherine Deneuve, Xavier Dolan, Blanca Li o el ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Todo el auditorio se puso en pie para celebrar el que es el segundo cortometraje en inglés del director y que explora la relación de dos cowboys, que se complica con un asesinato y que está rodado con su reconocible estilo preciosista y lleno de detalles.

Un proyecto que surgió de una propuesta de Anthony Vacarello, el director creativo de Yves Saint Laurent, que actúa como productor del filme y que quería trabajar con el realizador manchego.

“Inmediatamente” pensó en un relato corto que había escrito y que eran tan solo “los diálogos de los cowboys después de tener una noche loca”, explicaba Almodóvar antes de presentar su filme en Cannes.

Así que regresó a España y escribió “lo que ocurría antes de esa noche y después”. Y lo hizo en forma de western porque ya en los diálogos que había escrito le parecía “mucho más interesante que dos hombres hablaran de su propio deseo en un género que nunca había tocado y en un género que era muy masculino”.

Un corto que empieza de forma muy poética, con el fado que da título al filme, de Amalia Rodrigues en versión de Caetano Veloso, y en cuyo texto se sugiera que no hay existencia más extraña que vivir dando la espalda a los propios deseos.

Para esta historia pensó rápidamente en Pedro Pascal y Ethan Hawke porque los conocía y porque son física y culturalmente opuestos, algo que era bueno para el filme. “Los llamé y la suerte es que dijeron que sí de inmediato. Solo tuve que esperar unos meses a que Pascal terminara de rodar The Last of Us, luego se vino aquí y pasado el verano lo hicimos”.

Almodóvar resalta la buena relación que mantiene con los dos actores, a los que ya conocía antes de este rodaje. A Hawke le había visto en teatro en Madrid, haciendo El jardín de los cerezos y se hicieron amigos en esos días en los que estuvo por la capital española. También el teatro le unió a Pascal, en su caso en un King Lear (Rey Lear) junto a Glenda Jackson, además de tener amigos comunes que habían trabajado con el chileno en la serie Narcos.

Junto a ellos, en pequeños papeles, Manu Ríos, que se hizo muy popular tras su participación en “Élite”, Pedro Casablanc, Sara Sálamo, José Conessa o Jason Fernández.

El corto hay que recordar que se rodó en tierras almerienses, concretamente en la zona de Tabernas. Fue en pleno desierto y también en el Rancho Leone donde tiene lugar la acción. Los paisajes de Almería son protagonistas del corto.