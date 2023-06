Pedro Pérez: "Encarna Sánchez fue una mujer feliz en el micrófono"

El productor de radio Pedro Pérez y el periodista Juan Luis Galiacho, dos de los colaboradores más cercanos de la mítica locutora de Carboneras, Encarna Sánchez, presentarán en Almería su libro Encarna. En carne viva, del que La Esfera ha publicado dos ediciones, hoy miércoles, 7 de junio a las 19:30 horas, en el Teatro Apolo, junto a Pepe París, radiofonista de COPE Almería. El libro lo presentan este jueves en Carboneras.

¿Quién obligó a Encarna Sánchez a irse de España? ¿Por qué se quebró su amistad con Rocío Jurado? ¿Cómo se ganó al pueblo y a la burguesía catalana? ¿Cuál es la verdad del robo de los 43 millones de pesetas de su casa de La Moraleja? ¿Y cuál el motivo por el que no dejó testamento? ¿Fue Isabel Pantoja la persona más importante de su vida?. El libro da respuesta a esas preguntas.

Los autores rompen por primera vez el silencio para contrarrestar el sinfín de insinuaciones carentes de la menor veracidad informativa a la que Encarna fue sometida. “Creímos que ya había llegado la hora de la verdad. De destapar a un personaje desconocido indudablemente por la opinión pública y la sociedad. Decidimos poner blanco sobre negro sus aciertos y fallos, sus éxitos y fracasos, su felicidad y amargura, sus relaciones profesionales y amorosas. Desde las más relevantes a las más desconocidas”.

En este libro, Pérez y Galiacho cuentan lo que nunca se ha contado de una vida que superó con creces la ficción: su infancia, su enfermedad, sus últimos días, sus amigos y enemigos, sus propiedades, su herencia… Y hacen, a la vez, la crónica trepidante de un tiempo político, social y mediático apasionante en España: Encarna. En carne viva.

Pedro Pérez que fue durante 20 años productor de los programas de Encarna Sánchez en la radio y en la televisión sostiene que “este libro es una deuda que nosotros, tanto Juan Luis como yo, teníamos con Encarna Sánchez. Hay una cosa que nos dolía, esos perfiles de mujer mala, maligna, mala gente e impresentable que mostraba Tele 5, que además lo hacía de una forma dañina. Encarna Sánchez ha sido para nosotros la mejor comunicadora del siglo XX de España. Ella inventó la radio de madrugada y le dio un aliciente a la radio por la tarde que estaba muerta”.

Pérez que trabajó durante tanto tiempo mano a mano con Encarna, la define como “una persona difícil en el trato. Ella no era fácil, pero era la más influyente en la radio y nadie le regaló nada. Durante todo el tiempo que hizo Directamente Encarna durante doce años fue líder absoluta. Ella contaba chistes, a ella le gustaba celebrar la vida. Ella fue una mujer feliz en el micrófono”.

“Este jueves vamos a Carboneras, donde Encarna había nacido. Fíjate si era influyente. Sabes quién negoció el puerto de Carboneras con el consejero Jaime Montaner, siendo Cristóbal Fernández, el alcalde. La que negoció fue Encarna Sánchez. Los Reyes de España inauguraron el puerto de Carboneras. El poder lo tiene el político, pero Encarna tenía mucha influencia”, recuerda Pérez.

Con respecto a aquellos críticos que aseguran que Encarna Sánchez no era cariñosa con su pueblo, Pedro Pérez aclara que “ella salió de Carboneras con cuatro años y luego estuvo en Almería hasta los 20 años que se marcha a Madrid. Ella no le gustaba hablar mucho de su tierra porque tenía el recuerdo de que su padre lo fusilaron terminada la Guerra Civil, ya que pertenecía al cuerpo de Carabineros de la República. De ese tema no le gustaba hablar la verdad”, concluye Pérez.