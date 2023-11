La obra más íntima de Pepe Carretero llega al Espacio 2 del Museo de Arte

La programación para el último mes del año del Museo de Arte de Almería-Espacio 2 se pone en marcha este viernes, 1 de diciembre, con la inauguración de la exposición Íntimo. Pepe Carretero. Una muestra en la que el visitante podrá descubrir, a través de ochenta y una pinturas y un mosaico, una parte esencial de la producción reciente del artista nacido en Tomelloso en Ciudad Real.

Primera exposición de Carretero en Almería, para el pintor ésta tiene especial relevancia, por ser la que ahora acoge el Espacio 2 “la segunda exposición que se me ha solicitado directamente desde una institución. Un hecho que a los artistas nos gusta especialmente porque nosotros producimos nuestra obra en la soledad del taller para disfrute de todos”, tal y como confesaba el pintor el miércoles durante el montaje de la exposición.

Una muestra para la que, en palabras del propio artista, “se han seleccionado los temas que más me interesan e identifican: temas autobiográficos, donde represento a mi familia, con especial atención a mis padres, y la gente que quiero; retratos; sueños, un apartado en el cual el espectador se va a encontrar algunos de los sueños que recuerdo tras despertarme y los pinto por su especial significación; bodegones, un género en el que el arte español ha aportado muchísimo y que me interesa particularmente; y los temas homo-eróticos, un trabajo por el que mucha gente me sigue y valora”.

Exposición producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino para el Museo de Arte de Almería-Espacio 2, del que es titular el Ayuntamiento de Almería, como indica Juan Manuel Martín Robles, director de la Fundación y la institución museística citadas, “la exposición Íntimo. Pepe Carretero es una oportunidad única de conocer y disfrutar de la obra de uno de los artistas figurativos que desde hace muchos años viene realizando una carrera de fondo con especial proyección, como ponen de manifiesto las numerosas exposiciones individuales que ha llevado a cabo desde 1984 en Madrid, Valencia, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Marbella o Sevilla, así como la exposición que en 2021 le llevó hasta la Academia de España en Roma. Un artista que en esta nueva muestra se “desnuda” ante el espectador para mostrar su universo íntimo a través de una obra de cuidada factura que seguro no dejará indiferente a nadie”.

Tras la inauguración de la exposición, a partir de las 20:30 horas el Museo ha preparado, en colaboración con el proyecto Morada Sónica, una intervención sonora de Autómatas S.A.. Dúo de música electrónica experimental almeriense.

La muestra Íntimo. Pepe Carretero permanecerá abierta hasta el 4 de febrero, pudiendo visitarse de martes a sábado, de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas, y los domingos, de 10:30 a 13:30. La entrada es gratuita.