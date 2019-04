El mundo de las letras llora la muerte de Pepe Criado, escritor, editor e impulsor cultural

El mundo de las letras almeriense llora la muerte de Pepe Criado, gran impulsor de la cultura de la provincia de Almería, aparte de gran escritor y editor. Aunque llevaba un cierto tiempo bastante delicado debido a una grave enfermedad, Criado solamente comunicó su grave estado a las personas más allegadas, con lo cual su muerte causaba hoy una gran sorpresa.

Las redes sociales se convertían en el altavoz que dio la triste noticia a tantas personas que conoció en vida y todas tenían palabras de elogio para Pepe Criado. Chelo Milán señalaba tras conocer la noticia: “Buen viaje, querido amigo. Vuela libre y lleno de luz, como tú eras. Hasta el reencuentro, te echaremos de menos. Por bueno y necesario. Siempre nos faltarás. No puedo creer que ya no estés”.

La escritora Virginia Fernández Collado sostenía que “Querido Pepe Criado siempre te echaremos de menos. Tu alegría y tu sonrisa nos queda en el corazón. Un abrazo para el camino”. La escritora María Ángeles Lonardi también se mostraba triste por la muerte de Criado. “Cuántos buenos recuerdos Pepe, de presentaciones, viajes y aventuras literarias. Gracias por todo querido amigo y mi editor favorito. ¡Te echaremos de menos! Sabes que te quedas en mi corazón para siempre. Buen viaje y hasta el reencuentro”.

Manuel García Iborra, vinculado tanto a las letras y los libros señalaba en las redes sociales. “Pepe Criado siempre fue muy generoso conmigo. Me hablaban de él como uno de los gestores culturales de la zona y poco a poco fui conociendo el gran trabajo que hacía. También fui conociendo su obra y en los casi veinte años que me he relacionado con él, siempre ha sido una de esas personas que te alegraba el día cuando estabas con él. ¡Lo siento mucho!

Pepe Criado estaba especializado en la investigación de la literatura de tradición oral en La Alpujarra (Granada y Almería). Da conferencias sobre este tema a nivel internacional desde 1992 y ha publicado, entre otros, los volúmenes El trovo en el Festival de Música Tradicional de La Alpujarra (CDMA, 1993), De trovo con "Candiota" (1993), Hombres de versos (IEA, 1999), Cuentos orales de La Alpujarra (IEA, 2006) y Epifanio Lupión, poeta rústico (Ayuntamiento de Vícar, 2007).

Desde 1994 ha realizado un extenso trabajo como editor literario de libros de poesía, entre los que destacan La luz de mi venero, de Emilio Pelegrina (Ayuntamiento de Roquetas, 2002), El sendero de los no elegidos, de Francisco López Archilla (Ayuntamiento de Vícar, 2004), Palabras del corazón, de Tomás Iborra (Ayuntamiento de La Mojonera, 2005), El secreto del molino, de Francisco López Archilla (Ayuntamiento de Vícar, 2007) y Cosas de la vida, de Manuel Manrique (Ayuntamiento de El Ejido, 2007). Igualmente ha hecho trabajos de edición literaria en narrativa, entre los que sobresalen De mi pueblo Dalías, de Agustín Luque (El Ejido, 1994), Diario de 3 días, de José Roldán Sumariva (Granada, 2004) y El último derecho de pernada, de Miguel Milán (Madrid, 2008).

Como narrador ha publicado varias novelas cortas, un libro sin título (Granada, 1984), El almendro en flor roja (Libertarias 2008), y relatos en las antologías L@s chic@s fe@s también quieren bailar (Lagartos, 2008), Almería, autores del crimen (Círculo Rojo, 2009) y A cuento de Almería (Lagartos/GNE, 2009).