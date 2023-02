Pepón Nieto y María Adánez protagonizan la obra ‘¡Ay, Carmela!’ en el Auditorio de Roquetas

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge este sábado a las 21 horas la representación de la obra ¡Ay, Carmela! dirigida por José Carlos Plaza que cuenta en el reparto con Pepón Nieto y María Adánez. La obra cuenta como Carmela y Paulino que son dos actores de revista que en plena Guerra Civil española actúan en la España republicana. A causa de un error cruzan las líneas y son hechos prisioneros por los franquistas.

Estos les ordenan que representen un espectáculo para sus tropas y que incluya una parodia contra la República, para hacer burla de los brigadistas internacionales que van a ser fusilados. Carmela, indignada, subvierte espontáneamente dicha parodia pese a los intentos desesperados del apocado Paulino.

“Tres décadas y media después de su estreno (1987), esta modesta “elegía de una guerra civil” -cuya “acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938”- parece no obstante empeñada en levantar su enjuto tinglado escénico más allá del tiempo y del espacio”, según José Sanchís Sinisterra.

El literato subraya que “a pesar de las coordenadas locales de su trama (España, Aragón, Belchite…), Carmela y Paulino no han cesado de echar raíces en países y ciudades tan distantes y distintas como Londres, Francia, Turquía, Chile, Berlín, San Petersburgo,… y un largo etcétera”.

Tal diversidad de horizontes e idiomas acabaron por revelar al autor que el tema de su humilde tragicomedia no es tanto -o no solo- nuestra Guerra Civil… Más bien fue descubriendo que ¡Ay, Carmela! trataba del deber de los vivos para con “los muertos que no quieren borrarse”. Sin duda, dos grandes actores se unen para representar una obra que nunca pasa de moda.