El legado de Queen revivirá el 5 de julio en la plaza de toros de Almería con un gran concierto

Cuatro prestigiosos cantantes internacionales, una gran banda de rock, una poderosa puesta en escena, un diseño impactante y, como gran guinda final, el repertorio histórico de una banda legendaria como la que lideraba Freddie Mercury en Queen. El espectáculo ‘Rhapsody of Queen’ llegará a la Plaza de Toros de Almería el próximo viernes, 5 de julio, a las 22 horas, en una cita perteneciente a la programación de verano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Además, por si fuera poco, la velada se redondeará con un concierto acústico de U2 Please, uno de los mejores tributos del grupo irlandés.

Las entradas están disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web del área, www.almeriacultura.com, además de en la página web oficial del espectáculo (https://queenrhapsody.es/almeria.htm), El Corte Inglés y Ticketmaster, con precios que oscilan entre los 30 y 38 euros.

‘Rhapsody of Queen’ nace de los creadores de la adaptación sinfónica que han visto cerca de 600.000 personas en todo el mundo. Este nuevo montaje recupera el lado más rockero y directo de la banda, con un gran despliegue técnico visual en más de dos horas y media de espectáculo.

Los cuatro cantantes que dan vida a ‘Rhapsody of Queen’ son Thomas Vikström, cantante de la banda de metal sinfónico Therion; Diego Valdez, con experiencia en bandas como Iron Mask y Dream Child, Kenny Leckremo, vocalista original y miembro fundador de la reputada banda sueca HEAT, habituales en las giras de Deep Purple, Toto, Whitesnake o Alice Cooper; y la cantante Inés Vera-Ortiz, de los grupos Inner Stream y Black Oceans.

Por su parte, U2 Please es la banda tributo oficial de U2 en España de 1999. Tal es así, que fueron contratados por Universal Music para presentar en una gira por todo el país los discos ‘Grandes Éxitos 1990-2000’ y ‘How To Dimantle an Atomic Bomb’ en 2002 y 2004, respectivamente.

Después de su paso por el Almería, el espectáculo estará el resto del mes de julio y agosto en el Teatro Rialto de Madrid.