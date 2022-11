Ramón García presenta un libro con la historia del jazz en Almería en Clasijazz

Pablo Mazuecos, que quiso recibir el galardón acompañado por Federico Rebolloso, otro histórico de Clasijazz, destacó que “en toda España e incluso en Europa se escucha el movimiento de esta ciudad e incluso me preguntan cuando viajo fuera qué pasa en Almería que hay tanta afición. Agradecer al Ayuntamiento de Almería el esfuerzo para organizar un gran festival de jazz y que esto no pare nunca”.

Hoy llega Kyle Eastwood Quintet y mañana The Kenny Garrett

Hoy, viernes, y sábado serán las citas estelares e internacionales de la edición de este año del Festival de Jazz de Almería. Hoy, viernes, día 11, con Kyle Eastwood Quintet, presentando ‘Cinematic’ y mañana sábado, día 12, con The Kenny Garrett Quintet, presentado ‘Sounds from the ancestors’, en ambos casos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y con inicio a las 20.30 horas. El domingo, 13 de noviembre, el mismo escenario recibirá el concierto de Big Band Clasijazz junto al gran Jorge Pardo, en este caso con comienzo a las 19.00 horas. Hay que recordar que el festival concluirá el lunes, día 14, con conciertos didácticos para colegios e institutos con “Sin funk no hay paraíso” en Clasijazz. Las entradas para estos y el resto de espectáculos que se celebrarán hasta el próximo 14 de noviembre se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en https://almeriaculturaentradas.es/ y www.almerijazz.com, con distintos precios según la actividad. El Festival de Jazz de Almería está organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Asociación Clasijazz, con la participación del Centro Andaluz de Fotografía (CAF), Cineclub, la asociación AIE con su programa ‘Jazz en Ruta’, la Plataforma Jazz España, centros educativos, además de contar con el patrocinio de Águila.