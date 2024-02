Rebeca, Doble Vision y New Limit y el cantante Lorca estarán en Solazo Fest

Solazo Fest, el primer festival del año en Almería, revelaba un nuevo avance del cartel que incorpora nuevos nombres a esta experiencia urbana y remember para los amantes de la música en directo. En esta ocasión se trata de una tanda centrada en el lado remember del evento, con las incorporaciones de la incombustible Rebeca, las formaciones de eurodance Doble Vision y New Limit, el cantante Lorca y el DJ Alvama Ice.

Nombres que se suman a los ya sabidos y celebrados de Abraham Mateo, Vicco, K-Narias, Las Ketchup, el esperado regreso de King África, Chanel, David Civera, Dani Moreno “El Gallo”, La Zowi, Dee Dee, La Luna y mucho más.

Este evento diurno tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo y vuelve al Recinto de Conciertos del Ferial de Almería para comenzar la temporada con una selección de artistas que ofrecerá a los asistentes una experiencia única llena de música, diversión y convivencia. Actualmente, se encuentra activo un nuevo cupo a la venta de entradas tanto en la página web oficial del festival www.solazofest.comy, de forma física, en la taquilla del Teatro Cervantes de Almería.

En su cuarta edición, Solazo Fest se consolida como uno de los festivales más importantes de Almería y el más importante de la primavera, rompiendo con la estacionalidad y alcanzando números nunca vistos antes en un evento cultural primaveral. Está organizado por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Costa de Almería y Kuver Producciones, se compondrá de un cartel con más de 60 artistas nacionales e internacionales de gran proyección, con el objetivo de reunir a miles de asistentes que compartirán convivencia y diversión durante más de cuarenta horas repartidas entre los tres días.

El festival diurno más importante del año combina la música y el ocio, con más actividades lúdicas como una gran paellada, una barbacoa gigante, zona de recreo (Solazoland) y un recinto cuidado hasta el último detalle, así como zona de descanso con un formato de festival de día, que empezará a mediodía y está pensado para todas las edades.

La carrera musical de Rebeca ha sido una montaña rusa de éxitos desde su debut en 1995 con los sencillos Más que un engaño y Corazón corazón, que rápidamente alcanzaron el estatus de disco de oro. Con su primer álbum homónimo y éxitos como Duro de pelar y Sólo amante, se consolidó como un fenómeno en la escena pop española, expandiendo su impacto a Hispanoamérica. Su segundo álbum, Rebelde brilló con canciones como Todos los chicos son igual, mientras que su participación en el musical Grease y colaboraciones con artistas como Innis demostraron su versatilidad. A lo largo de los años, Rebeca ha seguido innovando y reinventándose, desde su incursión en ritmos latinos con Brava hasta su reciente lanzamiento Fiesta sobre mi corona, mostrando una dedicación inquebrantable a su arte y cautivando audiencias en todo el mundo.

Double Vision es un dúo español de Eurodance conformado por Caroline McCloskey y DJ Pedro Cervero. Durante los años 90, cosecharon un gran éxito en países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos y Suiza con sus pegajosas letras y ritmos techno. Su sencillo Knockin lanzado en 1995 alcanzó el Top 5 en Alemania, Países Bajos y Bélgica, y el Top 10 en Suiza, además de liderar las listas austriacas durante 7 semanas consecutivas. Otro éxito notable fue All Right. Con discos de oro en Holanda, Bélgica, Alemania y disco de platino en Austria, Double Vision fue reconocido como el Número 1 mundial en ventas por la SGAE española.

En 1994, Smile marcó el debut del grupo New Limit, lanzándose en octubre y captando la atención en 1995 en todas las emisoras de radio y discotecas de España. Amparo Ríos, la vocalista y letrista, lideró el grupo junto a sus hermanos Sebastián y José V. en las tareas de estudio, música y producción, llevándolos a los primeros puestos en las listas AFIVE. Su siguiente éxito, Scream, lanzado a finales de 1995, marcó el inicio de su gira nacional, con un grupo artístico liderado por Amparo Ríos (cantante) y su prima Sonia Bañuls, bailarina y coreógrafa. El grupo realizó giras por Europa e Hispanoamérica. Tras el lanzamiento de My Destiny en 2004, el grupo dejó de componer para centrarse en actuaciones en España. En 2015, regresaron con The game, donde Amparo Ríos se destacó como cantante, compositora y productora, y posteriormente lanzaron Run to me. Considerados una de las mejores formaciones españolas de la segunda mitad de la década de 1990 en el género eurodance.

José Alfonso Lorca Gómez, conocido como Lorca, es un cantante y compositor español nacido en Madrid. Inicialmente, formó parte del dúo Ciencias Naturales con Salva Dávila entre 1995 y 1997, y en 2019 se reencontraron para reeditar su éxito En el andén del corazón. Lorca se destacó como solista con su sencillo Bésame en la boca, lanzado en 2001, que lo catapultó al éxito en España y América con su álbum homónimo. En el 21º aniversario de este hit, Lorca decide lanzar una nueva versión titulada Bésame en la boca 2.21, con la colaboración de Soraya Arnelas, como un tributo al éxito original.

El DJ madrileño Alvama ha conquistado TikTok con más de un millón de seguidores, destacándose por sus mashups y remixes que fusionan trap, hip hop y reggaetón. Sus fiestas urbanas son legendarias y meticulosamente diseñadas, atrayendo a multitudes ávidas de experiencias musicales inolvidables. Además, ha colaborado con destacados artistas como Karol G, Daddy Yankee, C. Tangana y Farruko, consolidando su posición en la escena musical internacional.

Alvama no solo es un referente en la industria de la música urbana, sino que su influencia se extiende a través de las redes sociales y eventos en vivo, capturando la atención y el entusiasmo de audiencias del mundo.