La Revista D dedica un monográfico a la figura de Carlos Pérez Siquier

Un monográfico sobre la obra del ilustre fotógrafo Carlos Pérez Siquier que él mismo conocía y ahora se dedica a su memoria. Así es el tercer número de la ‘Revista-D’ que se ha presentado este martes por el Colectivo Fotográfico Desencuadre con el impulso del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Universidad de Almería y el Grupo Cosentino.

La publicación trata de abordar la obra del personaje almeriense en toda su esencia. Para ello, la revista transita por cinco itinerarios que en cierto modo representan buena parte de la trayectoria de Pérez Siquier: La Chanca (en color y en blanco y negro), La Playa, Color del Sur, La Briseña e Informalismos. Más de una decena de colaboradores han participado en este número y a todos ellos les une el profundo conocimiento del legado del conocido fotógrafo.

Entre ellos, cabe destacar la aportación de sus hijas Sonia y Gloria Pérez-Siquier, así como otros nombres de la talla de Antonio Lafarque, Laura Terré, José Luis López, Pepa Cobo, Juan Bonilla, Martín Parra, Antonio Arabesco, Encarna Morales y Antonio Jesús García. Una combinación de pasión por la fotografía y un contrapunto literario que convierten esta revista un reclamo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha puesto en el acento en la importancia de “impulsar Almería como tierra de fotografía, de innumerables e increíbles fotógrafos como Carlos Pérez Siquier al que hemos querido homenajear en este número de la revista”. Asimismo, ha mostrado su “orgullo y satisfacción por que el Ayuntamiento forme parte de esta publicación que ya está consolidada en una tierra de luz y muy fotografiable”.

El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado que "desde la Diputación de Almería entendemos que la fotografía es uno de los elementos fundamentales para dinamizar la cultura en la provincia. Hemos colaborado en múltiples acciones como hacer el sueño realidad de construir el Centro Pérez Siquier en Olula del Río y otras acciones que haremos próximamente como la realización de una gran exposición sobre la historia de la fotografía, la presentación de un libro sobre Pérez Siquier en el aniversario de su fallecimiento y la creación de un documental sobre la figura de Manolo Falces".

El director de Marketing del Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, ha destacado que “este tercer número asienta un marchamo de calidad innegable e incontestable y espero que así lo valoren”. Además, ha puesto en valor el centro Pérez Siquier, “el único museo dedicado a un Premio Nacional de Fotografía, a su obra, que ha sido ampliado recientemente y está unido al Museo de Arte Almeriense”.

El presidente de Desencuadre y director de la revista, Carlos de Paz, ha reconocido que “es una tristeza que Pérez Siquier no pueda ver este número porque sabía que lo estábamos gestando y le hacía muchísima ilusión, incluso estaba dispuesto a colaborar con contenido que no se conocía”. No obstante “hemos querido plantear un homenaje sin fotos suyas, solo de su persona, y realizando una apuesta arriesgada que era convocar a los miembros de Desencuadre a buscar nuevas fotos en base a las series capitales de Pérez Siquier”.

La revista se distribuye por casi todos los rincones de España y ha salido de sus fronteras para llegar a Nueva York, Francia y Alemania. En este sentido, se está barajando la posibilidad de llevar a cabo una presentación en el Instituto Cervantes de Nueva York. Cabe destacar que la publicación es completamente gratuita y también se puede encontrar en la web www.desencuadre.com para visualizarse.

La publicación incluye numerosas fotografías que representan la obra del personaje almeriense y trata de combinar su sello con el del Colectivo Desencuadre, invitando al lector a ir más allá de la propia imagen para interpretar qué hay detrás.