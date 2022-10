El nuevo espectáculo flamenco de la bailaora Rocío Garrido llegará a Huércal Overa y Vera

La bailaora almeriense Rocío Garrido llevará el duende de su arte el próximo fin de semana a los municipios de Huércal-Overa y Vera, los días 28 y 30 de octubre respectivamente, con su espectáculo De tus alas, mi raíz, dirigido y coreografiado por Eduardo Leal. La actuación en el Teatro Villa de Huércal-Overa tendrá lugar el viernes, 28 de octubre, a partir de las 20:30 horas y, en el Auditorio Ciudad de Vera el domingo, 30 de octubre, a las 20 horas. La Diputación de Almería impulsa estos espectáculos para apoyar a los artistas almerienses y, al mismo tiempo, dar la posibilidad al público de la provincia de disfrutar de actuaciones de calidad que dinamizan social y culturalmente los pueblos.

La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, destaca que “el público va a disfrutar de un espectáculo de primer nivel, que derrocha talento y creatividad. Animo a todos los almerienses a que disfruten de este evento de baile flamenco en el que participan grandes artistas. ‘De tus alas, mi raíz’ es una muestra del excelente trabajo de los almerienses en este arte patrimonio inmaterial de la humanidad”.

Por su parte, la bailaora Rocío Garrido explica que el espectáculo “es una transgresión de mi baile, dirigido y coreografiado por Eduardo Leal, la composición musical a cargo de David Caro y, a las voces, nos acompañan Edu García, Antonio El Genial y Cristo Heredia, con la percusión de Johny Cortés y, como artista invitado, a Ángel Bocanegra”.

Asimismo, la artista ha agradecido el apoyo de Diputación y ha recordado que el estreno del espectáculo se produjo el pasado 2 de abril y ha añadido que “estoy muy agradecida por esta apuesta por la cultura, el baile y el flamenco”. Por último, Garrido ha señalado que “toda la música y los cantes van unidos con una intención. Cuento mi vida y ‘De tus alas, mi raíz’ viene por cómo me he ido encontrando con ciertas personas que me han dado alas para seguir creciendo. Muestro baile en una madurez avanzada”.

Las entradas para la representación de Huércal-Overa son gratuitas hasta completar aforo y las de Vera se pueden adquirir online en la web www.giglon.com y, anticipada, en el Convento de la Victoria.

Rocío Garrido es una de las grandes bailaoras almerienses, que está triunfando con su nuevo espectáculo flamenco.