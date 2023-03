Rodrigo Valero: “Pérez Siquier era un hombre brillante, inteligente, y en ocasiones muy socarrón”

El libro Mirando a Carlos Pérez Siquier se presentará el 9 de marzo a las 19 horas en el Patio de Luces de la Diputación de Almería.

-Acaba de salir un libro en homenaje a Pérez Siquier, editado por el IEA, donde sus fotos cuentan con el acompañamiento de unos textos de amigos y conocidos del fotógrafo. ¿Cómo surge esta idea?

-A raíz de mi amistad con Carlos, aprovechaba la ocasiones que estaba con él para retratarlo, habida cuenta mi preferencia y amor hacia el retrato. Con lo cual a lo largo de estos 20 últimos años obtuve una buena colección. Cada vez que lo retrataba le mandaba algunas imágenes para que me las comentara y siempre le gustaron bastante. Así que me planteé hacer una buena selección y publicar un foto libro homenaje al amigo y maestro. Invité a 50 magníficos y polivalentes colaboradores vinculados con él para que me escribieran unos breves textos sobre Carlos, con lo que el proyecto ganaría más solidez. Por mencionarte algunos como Laura Terré, Pablo Juliá, Ilan Wolff, Ceba, Andrés García Ibáñez, Antonio Jesús García…El prólogo maravilloso es de mi buen amigo y genial fotógrafo Francisco Uceda. El resultado ha sido un bello libro repleto de amor hacia el Amigo, hacia el Maestro.

-La mayor parte de las fotografías son inéditas y ademas muestran a un Pérez Siquier relajado, en rincones de su casa. ¿Los encuentros con el fotógrafo parece que fueron muchos y muy cercanos?

-Salvo un par de fotos, la mayoría de las fotos son totalmente inéditas. Están realizadas en diferentes localizaciones, en su propia casa, en la Briseña, por el Paseo marítimo, en el CAF. Salvo algún robado en todas está posando, eso sí, de forma muy natural a pesar de su poca predisposición a estar frente al objetivo. Por eso siempre le estaré agradecido por la confianza depositada en mi para que lo retratara. Todo un privilegio. Él era totalmente consciente de mi buen hacer.

-¿Cómo fue su relación con Pérez Siquier?

-Al principio mi relación era de admiración por su obra. También a través de algunos concursos que concurría y que él siendo parte del jurado me premió. A medida que nos íbamos conociendo la relación se tornó en una amistad sincera. Nos entendíamos perfectamente. Me encantaba conversar con él, pues era un hombre muy brillante, inteligente y en ocasiones muy socarrón, tenía una mirada y una mente privilegiada. Siempre obtuve de Carlos muy buenos consejos. Siempre le estaré agradecido por escucharme, apoyarme y animarme en los momentos difíciles. Era todo un “gentleman”. Para mí existía un doble motivo a la hora de retratarlo, en primer lugar porque era mi amigo y en segundo lugar porque para mi retratar al Maestro de Maestros suponía un reto de gran responsabilidad.

-Es curioso pero Pérez Siquier era más de hacer fotografías que de hablar. En su caso parece que la conexión con el maestro fue extraordinaria.

-Las sesiones fluían con mucha naturalidad y confianza. Curiosamente nunca lo vi tenso cuando lo retrataba. Existía una sincera sintonía entre él y yo. Fue todo un honor para mi, compartir amistad...y retratarlo, lo hice desde el corazón, quería retratarlo con la mayor dignidad posible, captarlo en su intimidad, enfatizar su dimensión humana por encima del personaje.

-Ha pasado año y medio desde su muerte. Cuando sale a la calle no le da la sensación de que se lo va encontrar. En vida estaba en casi todos los sitios.

-Cierto, era casi omnipresente, acudía a casi todos los eventos culturales, le encantaba estar al día en cuanto a actividades artísticas, apoyándolas generosamente con su presencia.

-Como profesional de la fotografía, podría decirme las claves de la importancia de Pérez Siquier en la fotografía española.

-Carlos fue clave en la historia de la fotografía contemporánea española junto al mítico Grupo AFAL, incluso internacionalmente. No olvidemos que fue Premio Nacional, con una obra transgresora y vanguardista, padre de la fotografía a color contemporánea. Recordar su exposición Colour before colour en Nueva York.

-Si tuviera que quedarse con una de las series de Pérez Siquier. ¿Cual elegiría?

-Me quedaría con todas, pero si hay que elegir sólo una, sin duda elegiría La Playa por transgresora, donde se refleja el voyerismo que habita en todos nosotros. Una serie muy rompedora y vanguardista.

-Desde hace más de cinco años parte de la obra de Pérez Siquier está en el Centro que lleva su nombre en Olula del Río. Realmente es un hito que el fotógrafo sea el único de los Premios Nacionales que cuenta con un centro dedicado a su figura y su obra. ¿Qué opina?

-Me parece fantástico, merecido y necesario para que su legado jamás se pierda y las nuevas generaciones lo puedan disfrutar. También es una forma de reivindicar el valor de un medio artístico como lo es la Fotografía.

-Imagino que su mente no descansa y ya está con proyectos de futuro. ¿En qué está trabajando ahora?

-Cierto, llevo varios proyectos a la vez, probablemente el más ambicioso por su proyección internacional es el de Pepe Mujica, con el que tuve el placer de conocer y por supuesto de retratar.