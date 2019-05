Romain Puértolas: “Siendo escritor he encontrado la profesión perfecta para mí”

Lleva unos años viviendo en Málaga, donde ahora se dedica plenamente a escribir. Es un hombre que a sus 43 años ha hecho de todo, desde coordinador aéreo, pasando por traductor y dj hasta llegar a ser inspector de policía en Francia. Esta noche presenta en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería, su libro Las aventuras de un faquir en el país de Ikea, en un acto que organiza Diario de Almería a través de su proyecto literario Diario de los Libros. Llega a una tierra que conoce bien, ya que es un enamorado del Parque Natural de Cabo de Gata.

-Sus novelas están siendo un éxito y elogiadas por sus lectores, pero usted también tiene una vida interesante, parece sacada de una película.

-He hecho un poco de todo en mi vida. Cada cierto tiempo he ido cambiando de profesión, porque me aburro muy rápido, eso lo da el ser muy apasionado como soy.

-¿Quizás la faceta de escritor es la que más le llena?

-Para mí la profesión de escritor me permite vivir donde quiera sin tener el riesgo de tener que empezar de nuevo otra vida. He encontrado la profesión perfecta para mí. Me apasiona.

-Cuando era un chaval alguna vez le paso por la cabeza que llegaría a donde está ahora.

-Para nada. No imaginaba nada. Nunca he pensado mucho en el futuro, me interesaba el presente. Pero nunca miraba más allá. Nunca quise ser escritor, aunque la escritura me ha acompañado toda mi vida, pero nunca he pensado que podría ser una profesión, ni lo imaginaba. Me ha venido como un accidente y me ha transformado la vida para bien. Es un cuento de hadas lo que he vivido realmente.

-Al principio parece que no fue nada fácil porque sus manuscritos fueron rechazados en varias ocasiones.

-Mi ambición no era ser escritor, yo escribía porque es como leer. Toda mi vida he leído y toda mi vida he escrito. Toda mi vida he querido tener otra vida aparte de la real, una vida imaginada, es lo que los libros me daban. Yo tenía mis profesiones y de forma paralela escribía mis historias. Nunca me frustró que me dijeran que no, teniendo en cuenta que tengo 22 cartas de rechazo. Mi meta no era ser escritor con lo cual no pasaba nada.

-El faquir siempre le ha acompañado a lo largo de su vida literaria. Aparece en varios libros.

-Sí, porque el faquir fue el primer libro publicado, se vendió en 50 países, hemos hecho una obra de teatro y ahora una película. Ese libro me ha cambiado la vida y me ha permitido dedicarme a la escritura, dejando a un lado mi profesión de inspector de policía. Ahora viajo mucho y estoy feliz con lo que hago.

-Hoy presenta en Almería el libro Las aventuras de un faquir en el país de Ikea. ¿Qué distingue a esta obra del resto dedicadas al faquir?

-Tiene dos cosas. Hay unos capítulos dedicados a la vida del faquir cuando tiene 9 años y luego otros cuando tiene 42 años y se va a Suecia a Ikea para que le construyan una cama de clavos personalizada. Tiene dos historias en una y está vinculada a la primera novela del faquir. En esta novela se ve la evolución de los personajes.

-¿Lo que cuenta en esta obra es algo serio pero a la vez divertido.

-Siempre son temas serios los que abordo en mis novelas, y en este caso hablo de la inmigración ilegal, la tragedia que viven muchas personas para atravesar una frontera, pero lo cuento con mucha fuerza, de forma positiva y con cierto humor. Mis novelas tienen un tono ligero y me lo paso muy bien escribiéndolas. Siempre hay una trama social detrás, pero dicho de una manera humorística.

-Vive en Málaga y está casado con una andaluza. ¿Conoce Almería?

-Sí, he estado varias veces. Estuve en una boda, he pasado días en Cabo de Gata, que es una de las maravillas del mundo y he estado en Tabernas a ver los vaqueros con mis niños y he visto donde se rodaron películas míticas.

-¿En que está trabajando ahora para sorprender a sus lectores en el futuro?

-Estamos haciendo ahora la película de animación de mi segunda novela que se titula La niña que se tragó una nube tan grande como la Torre Eiffel. Hemos empezado a trabajar el guión. Y saco en Francia en septiembre una novela nueva, con nuevo estilo, dejando a un lado la fantasía, para hacer una novela más literaria y policiaca ambientada en un pueblo de Francia en 1961,

-¿Qué le aporta a nivel de escritor el haber sido inspector de policía?

-Ser inspector de policía me ha dado cosas que voy a poner en mi próxima novela. Siempre que leo novelas policiacas siempre hay errores porque no está escrita por un policía. Mi nueva novela está escrita de forma muy realista. La experiencia de todas las profesiones que he ejercido me sirven a la hora de escribir, siempre hay algo que pongo de mi vida real, y haber tenido tantas profesiones me permite saber un poquito de todo.