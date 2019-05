Romain Puértolas: “Cada uno tiene que leer lo que le apetezca”

El escritor Romain Puértolas presentó su libro Las aventuras de un faquir en el país de Ikea en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música (EMMA) invitado por Diario de Almería. Este joven autor participaba en Diario de los libros y a preguntas de Antonio Galindo dio algunas de las claves de su trayectoria literaria.

Blas Fuentes, director de Cultura de la Universidad de Almería, elogió el proyecto de Diario de los Libros, subrayando que “vengo con mucho interés a las actividades que organiza Diario de Almería. Me parece un lujo que tengamos la oportunidad de contar en Almería con la presencia de autores de la talla de Romain Puértolas”.

“Quiero vivir mil vidas en una sola vida. Por eso se explica que cada dos años cambie de profesión y cambie de sitio. Me he mudado unas 35 veces en mi vida de lugar”, subrayó Puértolas. El escritor nacido en Montpellier, se hizo popular con la novela El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea.

“Siempre he sido como una especie de Don Quijote en la vida real ya que las cosas tal como son me aburren. La realidad la veo como cruda y violenta y tengo un mecanismo de defensa, y saco la parte graciosa de las cosas. Intento sacar siempre lo bueno de las cosas, e incluso de aquellas que han sido malas en mi vida”, dijo.

Como ejemplo habló de su estancia en Londres. “Estuve un año limpiando máquinas tragaperras, y me sirvió para pagarme la academia de lengua para mejorar el inglés y aprender a pilotar aviones y eso me sirvió para mi carrera en España en el control aéreo. Lo que hice fue transformar algo que no era lo que más me gustaba en algo bueno”, apuntó.

El escritor no lo tuvo fácil para publicar su primera obra centrada en un faquir. “Antes de la novela sobre el Faquir había escrito siete. Como vivía en Madrid las envié a varias editoriales y me rechazaron enseguida. Después cuando aprobé las oposiciones de inspector de policía me fui a Francia y allí comencé a escribir en francés, las envié también a editoriales y también me rechazaron. En total recibí 22 cartas donde me rechazaban publicar mi obra. De pronto, tuve una carta que decía que me publicarían la obra sobre el faquir”.

Pero claro la aceptación de aquel libro sorprendió a Puértolas. “Mi única ambición era publicar ese libro pero se me fue de las manos. El libro se llegó a vender en 50 países, con un total de ejemplares vendidos de un millón e incluso teníamos hasta 13 proposiciones para hacer una película sobre la historia que se contaba en el libro. Al poco tiempo tuve que coger excedencia porque no tenía ni tiempo de ir al trabajo”.

Puértolas defendió que “cada uno tiene que leer lo que le apetezca, porque la literatura es una cosa muy personal”. El autor que vive en Málaga apuntó que “me encanta Almería donde he venido cinco veces. En dos ocasiones a bodas de amigos que se casaron aquí, luego también he estado en dos ocasiones en Tabernas a ver los poblados del oeste y también estuve en Cabo de Gata, un lugar maravilloso que me gusta muchísimo”.

“Mis suegros tienen una casa en Roquetas de Mar. He venido alguna vez, aunque yo vivo en Málaga junto al mar. Por eso, quizás no he tenido tanto deseo de venir a Roquetas, un lugar mágico donde también hay mar”. Puértolas se comprometió a incluir a Almería en su próxima novela, a petición de Blas Fuentes de la Universidad de Almería.