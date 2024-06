Roquetas acogerá la 34º edición del Festival Internacional de Música Electrónica ‘Sunwaves’

Roquetas de Mar acogerá entre el 12 y el 16 de septiembre la 34º edición del Festival Internacional de Música electrónica Sunwaves. El evento consolidado como uno de los festivales de música electrónica más influyentes de todo el mundo fue presentado por Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar. Amat estuvo acompañado por Fady Zaidan, de la empresa Almería Entertainment Group S.L; Luis Abdiel Díaz, empresario y director artístico de Grupo Pachá y John Borzea, dueño de la marca Sunwaves y promotor del festival.

Amat señaló la importancia que tiene un festival de estas características para Roquetas. “Es una gran satisfacción recibir a los organizadores para hacer un evento tan importante. Espero que la gente lo disfrute y lo pase bien. Nos ponemos a disposición de la organización para ayudar y colaborar en todo aquello que sea necesario”.

Fady Zaidan, de la empresa Almería Entertainment Group S.L recordó la gran experiencia que supuso cuando acudieron a un partido de la UD Almería donde fueron invitados hace unos meses. Es la primera vez que estamos en Roquetas y es un lugar muy especial. Desde el primer momento nos dimos cuenta que Roquetas de Mar tenía algo que aportarnos”. “Queremos compartir con todo el mundo a la provincia de Almería y a Roquetas en particular. Hemos decido invertir en esta provincia y hemos creado una empresa. Tenemos una gran experiencia en organizar eventos a nivel mundial”, apuntaba Zaidan.

Luis Abdiel Díaz, estadounidense, pero residente en España, empresario y director artístico de Grupo Pachá expresó la experiencia que llevan viviendo desde hace años organizando grandes eventos. John Borzea, dueño de la marca Sunwaves y promotor del festival desde su creación se mostraba encantado de estar en Roquetas de Mar. “He paseado por la zona de las Salinas y el entorno del Castillo, para descubrir como es Roquetas con la visión de un turista, y me ha encantado lo que me he encontrado aquí”.

La gran mayoría de sus ediciones se han celebrado en Rumanía, desde el año 2007, pero estos últimos años el festival ha comenzado a celebrar ediciones fuera de su país de origen, organizándose en lugares tan exóticos como Zanzibar y Emiratos Árabes. Roquetas de Mar se convertirá en la nueva capital de la música electrónica, con la asistencia de muchos de los mejores Djs del panorama mundial actual. En este sentido, John Borzea, anunciaba que “se espera que un 80 por ciento de los asistentes al Festival sean extranjeros y el 20 por ciento del lugar’.

El impacto económico para el municipio va a ser enorme ya que se espera una asistencia superior a las 10.000 personas. “Esto hará que a buen seguro todos los hoteles del municipio de Roquetas de Mar y de las localidades adyacentes cuelguen el cartel de completo durante una semana, contribuyendo así de forma muy positiva a la economía del municipio”, señalaba John Borzea. Además este festival se caracteriza por el alto poder adquisitivo de la gran mayoría de sus asistentes, con una media de gasto por asistente en ediciones anteriores de más de 1.000 euros.

Mención aparte debe hacerse a la repercusión publicitaria que este evento tendrá para Roquetas ya que el festival cuenta con cientos de miles de seguidores en todas sus redes sociales, con una interacción de más de medio millón de usuarios durante su última edición. El impacto de semejante masa de potenciales turistas a buen seguro va a ser enorme para la proyección de la imagen internacional de Roquetas de Mar.

Entre los artistas confirmados ya para esta Festival están Joseph Capriati, Jamie Jones, Loco Dice, Seth Troxler, Pawsa, Dennis Cruz, Paco Osuna, Carl Cox, The Martinez Brothers, Marco Carola y Peggy Gou. En diez días la organización volverá a dar noticias de nuevas incorporaciones al cartel del Festival. John Borzea ha anunciado que en los cuatro días del Festival participarán unos 50 artistas. Las entradas se encuentran ya a la venta y hay un abono para cuatro días que tiene un precio de 65 euros.